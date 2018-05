Bryan Cranston | l’uomo che ha fretta di vivere | «Mi ritrovo nelle persone ferite»

vanityfair

(Di mercoledì 2 maggio 2018) Questa intervista è tratta dal numero 17 di Vanity fair in edicola il 25 aprile Dev’essere vero, come dice lui, cheha «il fuoco sotto i piedi». Lo scorso agosto ha pubblicato la sua autobiografia, A Life in Parts. Il 30 marzo su Amazon è cominciata la serie The Dangerous Book for Boys, di cui è creatore e produttore, giusto un paio di mesi dopo la partenza, sempre su Amazon, di un’altra serie da lui prodotta, Philip K. Dick’s Electric Dreams. L’8 aprile, invece, ha vinto un Laurence Olivier Award – il corrispondente britannico dei Tony – come migliore attore per la sua performance teatrale in Network andato in scena a Londra. E adesso sta girando un nuovo film: The One and Only Ivan, con Angelina Jolie e Sam Rockwell.sembra così inarrestabile che in Rete si favoleggia di tutta una serie di altri impegni di cui lui giura di non sapere nulla. Come il remake di un ...