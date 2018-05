wired

: Breve sondaggio: userete il Dating di Facebook? - Lauraenientepiu : Breve sondaggio: userete il Dating di Facebook? - scoopscoop6 : Breve sondaggio: userete il Dating di Facebook? - antocalderone : Breve sondaggio: userete il Dating di Facebook? -

(Di mercoledì 2 maggio 2018)ha pensato di creare uno strumento, chiamato, separato dal newsfeed e dal profilo, per trovare la vostra anima gemella sulla piattaforma. Un po’ come fa Tinder. “Un matrimonio su tre negli Stati Uniti viene fatto grazie a un incontro online. E noi non abbiamo ancora costruito uno strumento per il“, ha detto Zuckerberg con voce stupefatta durante il suo keynote. È facile: si crea un profilo separato, che sarà visibile solo da chi è a sua volta sue poi si guardano gli eventi presenti attorno a te. Una volta trovato un evento che ci interessa, lo si sblocca permettendo a chi partecipa di vedere il tuo profilo e di guardare quelli degli altri. Scelto un match, si potrà chattare, ma solo in modo testuale (insomma, nessuna immagine di nudo potrà essere mandata sulla piattaforma). Cosa ne pensate? Lo...