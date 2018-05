Bordoni | immondizia aumenta Serve potenziamento mezzi Ama

romadailynews

(Di mercoledì 2 maggio 2018) Roma – Di seguito le parole del coordinatore e capogruppo al Campidoglio di FI, Davide. “E’ da tempo che l’Ama ha promesso nuoviin strada. Ma al momento scendono per le vie della città la metà dei compattatori. Solo 350 su 700, troppo pochi per liberare Roma dai rifiuti. Dalla sporcizia che ormai invade le strade, i marciapiedi, per non parlare dei parchi”. “Si parla di riorganizzazione, di ottimizzazione del servizio, ma ancora non si vede nulla di tutto ciò, mentre l’-spiega-. E’ stato appurato infatti che è notevolmente cresciuta la produzione di rifiuti. Servirebbe un piano per risolvere il problema. Gli impianti sono alla saturazione, ci sono ritardi sulla raccolta differenziata. Tutto ciò a fronte dell’assenza di una strategia da parte del Comune, con gare e appalti bloccati e nessun ...