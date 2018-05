Blake Lively e il mistero su Instagram | cancella tutte le sue foto e smette di seguire il

Blake Lively sparisce da Instagram e smette di seguire Ryan Reynolds : Un mistero aleggia sul profilo Instagram di Blake Lively. L’attrice divenuta nota grazie al ruolo di Serena Van Der Woodsen nel teen drama Gossip Girl ha infatti cancellato tutte le foto dalla propria pagina social e ha smesso di seguire persino il marito Ryan Reynolds, motivo che ha messo in allarme lo star system e ha fatto pensare a una profonda crisi tra i due coniugi sposatisi nel 2012 e genitori di due figli, Ines e James. Per ...

Blake Lively : ha vinto TUTTO con l’ultima didascalia su Instagram : Nell’ultima settimana, Ryan Reynolds ha rispedito al mittente i rumors su una possibile separazione da Blake Lively con non uno ma ben due tweet super LOL. [arc id=”0d607cb6-2965-44cf-b263-04908b965975″] Nel primo scherzava sul fatto che senza la moglie avrebbe avuto più tempo libero, nel secondo tirava in mezzo sua mamma per un’esilarante doppio senso. Adesso anche Blake ha deciso di sfoderare la sua ironia social e, se ...

Blake Lively e Ryan Reynolds : l’attore smentisce la crisi con un altro esilarante post : All’inizio di questa settimana, Ryan Reynolds aveva risposto ai gossip che parlavano di una possibile separazione da Blake Lively con un tweet ad alto livello di simpatia e adesso ha fatto il bis. Dopo l’ultima uscita in pubblico della coppia per il lancio del film “A Quiet Place”, Yahoo Entertaiment ha titolato: “Ryan Reynolds con Blake Lively e sua mamma dopo aver smentito i rumors”. Embed from Getty ...

Blake Lively e Ryan Reynolds : più uniti che mai alla prima uscita pubblica dopo le voci sulla crisi : dopo Channig Tatum e Jenna Dewan, non saremmo sopravvissuti a un’altra separazione di una coppia inossidabile di Hollywood, ma per fortuna Ryan Reynolds e Blake Lively sono ancora affiatatissimi! E a dimostrarlo ci sono anche le prove fotografiche, quelle scattate alla première del film “A Quiet Place”, che mostrano i due attori tutti sorrisi e super affettuosi mentre camminano insieme sul red carpet. Embed from Getty ...

Ryan Reynolds - risposta epica sul divorzio con Blake Lively : Foto: Janet Mayer / PRPhotos L'attore di Deadpool ironizza su Twitter Ad Hollywood si sa, le voci corrono e anche i rumors più infondati riescono a fare il giro del mondo in pochissimo tempo. Stavolta nel mirino dei giornali è finita la coppia di attori americani più innamorata degli ultimi tempi, quella formata da Ryan Reynolds e Blake Lively, su cui si sono ...

Blake Lively - Ryan Reynolds e quella (invidiata) relazione poco social : Belli, sono belli. Innamorati, pure. Blake Lively, 30 anni, e il marito Ryan Reynolds, 41, sono una delle coppie più invidiate di Hollywood. Ed è facile intuire il perché. Sono «solidi»: sposati dal 2012, vivono in una piccola cittadina dello stato di New York, lontano dai riflettori. Le uniche foto con le due figlie (Ines, venuta al mondo il 30 settembre del 2016, e James, nata il 16 dicembre del 2014) sono state scattate per un’occasione ...

Blake Lively - lavori in corso per il Met Ball : Il Met Ball – ovvero il grande Gala che ogni anno, il primo lunedì di maggio, il Costume Institute del Metropolitan Museum di New York organizza per il vernissage della mostra di punta del suo calendario – è uno degli eventi più attesi dal mondo del cinema, della cultura e della moda. E il suo red carpet è certamente uno dei più ambiti dalle star di tutto il mondo, ma anche dagli stilisti che le vestono con mise specialissime ...