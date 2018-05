Trapani : Bimbo muore strangolato mentre gioca : Palermo, 2 mag. , AdnKronos, Tragedia a Marsala , Trapani, , dove un bambino di appena un anno e mezzo è morto, mentre giocava, strangolato dalla cinghia della borsa della madre, che era appesa a una ...

Trapani : Bimbo muore strangolato mentre gioca : Palermo, 2 mag. (AdnKronos) – Tragedia a Marsala (Trapani), dove un bambino di appena un anno e mezzo è morto, mentre giocava, strangolato dalla cinghia della borsa della madre, che era appesa a una sedia. Ad accorgersi del bambino, ormai cianotico, è stato il padre del piccolo che ha subito chiesto aiuto. Ma i sanitari dell’ospedale ‘Paolo Borsellino’ di Marsala non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. ...

Trattore si ribalta - muore Bimbo 5 anni : 22.04 Un bambino di 5 anni è morto a Pontenure (Piacenza) schiacciato da un Trattore che si è ribaltato. Secondo una prima ricostruzione, il bambino era a bordo del mezzo agricolo. Alla guida un parente, forse il papà. Il Trattore stava percorrendo una strada sterrata vicino al margine del fossato che la costeggia quando all'improvviso le ruote sono scivolate. Il mezzo si è ribaltato e il piccolo è rimasto schiacciato.

Bimbo di 5 anni muore schiacciato da trattore : Un bambino di cinque anni ha perso la vita oggi pomeriggio a Pontenure , nel piacentino, schiacciato da un trattore che si è ribaltato . Sul posto sono intervenuti l'elisoccorso, le autoambulanze e i ...

Ancora - Bimbo di 7 anni in arresto cardio-respiratorio : muore dopo corsa in ospedale : Un bambino di sette anni, residente in provincia di Ancona, è morto dopo essere arrivato già in arresto cardio-respiratorio al pronto soccorso dell'ospedale pediatrico Salesi. Lo riferisce la ...