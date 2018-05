Bimbo di due anni muore strangolato dalla cinghia della borsa della madre

Bimbo allontanato dalla madre : due nuove denunce : Atteso incontro tra il legale della mamma e i servizi sociali. L'avvocato: 'Assistente e psicologa hanno detto il falso'

Torino e il primato fuorilegge : "Bimbo italiano di due madri" : Oggi piangiamo di gioia per la seconda volta da quando sei venuto al mondo. Benvenuto Niccolò'. A Palazzo Civico, erano le 11 passate da 5 minuti, quando la prima cittadina Appendino, in qualità di ...

Mossa di Appendino/ Due madri in casa per lo stesso Bimbo - l'ha deciso il sindaco : Ieri il sindaco di Torino, Chiara Appendino, ha dato seguito a quel che aveva promesso, e ha trascritto all'anagrafe gli atti di nascita di alcuni bimbi di coppie omogenitoriali. Il fatto rilevante in ...

A Torino è stato registrato all'anagrafe un Bimbo con due mamme : La sindaca Chiara Appendino ha firmato l'atto, dopo lunghi colloqui con le associazioni lgbt di Torino. È il primo caso in Italia

A Torino è stato registrato all’anagrafe un Bimbo con due mamme : Lunedì 23 aprile passerà alla storia per essere il giorno in cui in Italia un bambino nato da due genitori dello stesso sesso è stato registrato all’anagrafe. La firma sull’atto è quella del sindaco Chiara Appendino che era intervenuta in prima persona lo scorso martedì 17 aprile quando l’ufficio anagrafe dell’ospedale Sant’Anna si era rifiutato di registrare il piccolo, nato lo scorso venerdì 13 aprile. La sindaca ha quindi deciso di forzare ...

Il Bimbo è figlio di due mamme : l'anagrafe non lo riconosce : Un vuoto normativo, un caso intricato. Il Comune di Torino non riconosce il figlio della consigliera Pd Chiara Foglietta e della compagna, concepito con la procreazione assistita in Danimarca. "...

