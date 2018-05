: Nuovo bilancio settennale #UE conferma tutte mie preoccupazioni: incremento dei fondi nonostante #Brexit con probab… - Marcozanni86 : Nuovo bilancio settennale #UE conferma tutte mie preoccupazioni: incremento dei fondi nonostante #Brexit con probab… - fattoquotidiano : Bilancio Ue, proposta della Commissione per il post Brexit: “Più fondi per i migranti, tagli alla politica agricola” - Agenzia_Ansa : Bilancio #Ue, raddoppiano i fondi per migranti, sicurezza, Eramus e digitale. Tagli alla politica agricola comune - -

La Commissione Ue ha presentato una attesa proposta di2021-2027. L'aumento delle risorse necessarie verranno ricavate da nuove risorse proprie per l'80% e risparmi per il 20%. Il valore del pacchetto è pari a 1.279mld; 1,4% del reddito nazionale lordo. Il denaro a favore della crisi migratoria verrà moltiplicato per 2,6:iper la gioventù del 2,2;i soldi della ricerca dell'1,6.I tagli per compensare l'uscita della Gb dalla Ue vertono sulla politica agricola ecoesione.(Di mercoledì 2 maggio 2018)