Bilancio Ue | tagli a coesione e agricoltura

La Brexit lascia un conto salato all'Italia : nel Bilancio europeo tagli del 7% ai fondi di coesione : Per ora è ancora una proposta, ma l'impronta che la Commissione europea ha dato al bilancio comunitario per il 2021-2027 contiene già un conto salato per l'Italia. Eredità pesante della Brexit. Londra non darà più il suo contributo e Bruxelles è stata costretta a correre ai ripari per alimentare il suo budget da 1.279 miliardi: arrivano la tassa sulla plastica e la vendita delle quote di emissioni di CO2 ...

Bilancio Ue - proposta della Commissione per il post Brexit : “Più fondi per i migranti - tagli alla politica agricola” : tagli del 5% ai fondi per le politiche agricole e di coesione, che potrebbero costare cari all’Italia. Premi ai Paesi che mostrano più solidarietà nell’accoglienza dei migranti e penalizzazioni per quelli più refrattari. E maggiori contributi chiesti ai partner, perché la spesa complessiva cresce fino a superare l’1% del pil dell’Unione, 1.279 miliardi di euro. Bruxelles ha presentato la sua proposta per far quadrare il ...

Sicilia : in Bilancio Regione tagli all'Ars per 4mln : Palermo, 26 apr. (Adnkronos) - Quattro milioni di euro in meno per le spese dell'Assemblea regionale Siciliana. E' quanto previsto nel bilancio 2018 che porta le spese da 143 milioni nel 2017 a 139 milioni.

Lufthansa crolla in Borsa su Bilancio deludente e taglio stime capacità : I costi legati all' acquisizione di Air Berlin pesano sul bilancio di Lufthansa , che delude le aspettative degli analisti pagandone lo scotto in Borsa. Le azioni del vettore aereo tedesco stanno ...

Regione Lazio : la Giunta approva il Bilancio 2018 - fondo taglia tasse da 324 milioni : La Giunta della Regione Lazio guidata da Nicola Zingaretti ha approvato il bilancio previsionale 2018-2020, la Legge di stabilità 2018 e il Documento di Economia e Finanza Regionale 2018-2020. A fine 2017 la Regione , sempre guidata da Zingaretti, aveva

La Cgil avverte : 'Tagli ai nidi comunali e al trasporto scolastico in Bilancio' : Approfondimenti Bilancio comunale, rigettata la richiesta di istituire una commissione d'inchiesta - Di Primio: 'E' tempo di lavorare, non di indagare' 9 aprile 2018 'Per il bilancio come ogni anno il ...

