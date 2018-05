Big data | Ai e avvisi via Whatsapp | la Svizzera digitalizza il fisco

Ginnastica - Serie A 2018 : seconda tappa a Milano. Data - programma - orario d'inizio - tv e Biglietti : che spettacolo il 5 maggio : L'evento sarà in DIRETTA LIVE scritta su OASport, si attendono comunicazioni su un'eventuale diretta streaming , a pagamento, su volare.tv. SABATO 5 maggio: 09.30-19.30 , circa, Serie A 2018 ...

Ginnastica - Serie A 2018 : seconda tappa a Milano. Data - programma - orario d’inizio - tv e Biglietti : che spettacolo il 5 maggio : Sabato 5 maggio si disputerà la seconda tappa della Serie A 2018 di Ginnastica artistica. A ospitare l’evento sarà il Mediolanum Forum di Assago-Milano: si preannuncia un appuntamento davvero imperdibile in un palazzetto da sogno che nel recente passato ha già ospitato il campionato italiano della Polvere di Magnesio. La Ginnastica Meda organizza la gara sperando in un notevole afflusso di pubblico per assistere a un appuntamento unico e ...

Ufficiale la 3ª data di Laura Pausini all’Arena di Verona : info Biglietti in prevendita : Laura Pausini all'Arena di Verona triplica le date annunciate per il tour dedicato a Fatti sentire. Come già previsto, l'artista sarà all'anfiteatro scaligero anche il 22 settembre. I biglietti sono in prevendita esclusiva per gli iscritti al fan club a partire dal 2 maggio alle ore 16, mentre la prevendita generale sarà avviata dal 3 maggio, ancora alle 16. I punti vendita fisici saranno invece attivi da lunedì 7 maggio. Saranno messe a ...

Concerti degli Editors in Italia - annunciata una nuova data a Torino : Biglietti in prevendita : I Concerti degli Editors in Italia continuano. Dopo la leg nei palasport, il gruppo di Tom Smith è pronto a tornare nel nostro Paese per un'altra grande data che terranno nell'ambito del ToDays Festival del capoluogo piemontese. L'arrivo degli Editors alla kermesse è previsto per il 26 agosto, con biglietti in prevendita su TicketOne e in tutti i canali abilitati. Il costo del biglietto è fissato in 25 €, senza che vi siano conteggiati i ...

Prezzi dei Biglietti per la data zero di Laura Pausini a Jesolo il 13 marzo dopo il raduno : La data zero di Laura Pausini è stata finalmente annunciata. Il concerto si terrà dopo il raduno con i fan che l'artista ha deciso per il 12 luglio, al Pala Arrex di Jesolo. Mantenuta la stessa location, il tour mondiale concepito per Fatti sentire metterà in scena la sua prova generale nella serata del 13 luglio ancora presso la struttura veneta, con biglietti in prevendita su TicketOne e in tutti i canali abilitati. Già al via le vendite ...

Ufficiale il raduno 2018 di Laura Pausini con Biglietti in prevendita per la data zero del tour : Il raduno 2018 di Laura Pausini è finalmente Ufficiale. Dopo il concorso che ha visto partecipare i numerosi fan, lo Staff ha finalmente sciolto le riserve sulla data e il luogo nel quale l'artista terrà l'incontro con i suoi seguaci. L'evento si terrà il 12 luglio prossimo al Pala Arrex di Jesolo, dove spesso si tengono le diverse date zero dei tour di molti artisti italiani. Non è quindi un caso se anche Laura Pausini ha scelto questa ...

Roma - esauriti i Biglietti per partita di andata a Liverpool : Dopo il sold out dell’Olimpico per la semifinale di ritorno di Champions League tra la Roma e il Liverpool, i tifosi giallorossi hanno polverizzato anche i biglietti per la gara d’andata ad Anfield. Il club capitolino ha fatto sapere oggi che i 2500 tagliandi riservati ai Romanisti per la sfida in programma il 24 aprile in casa del Liverpool sono andati esauriti in poche ore. Per questa ragione la fase di vendita libera, ...

Il Reportage : Big data e Intelligenza artificiale - 'Il Messaggero' declina le parole del futuro - Italia Economia n° 16 del 18 aprile 2018 : Dai Big data all'Intelligenza artificiale, l'innovazione è un tema su cui riflettere. E' quello che ha proposto 'Il Messaggero' che, nell'anno in cui celebra i suoi 140 anni, ha aperto il ciclo di ...

Jovanotti - salta il concerto : «Recuperiamo la data il 4 maggio». Cosa deve fare chi ha già acquistato il Biglietto : Jovanotti ha annullato il concerto di Bologna previsto per stasera 16 aprile a causa di un problema di salute. L'unnuncio è stato fatto stamattina su Instagram, come abbiamo riportato su Leggo.it . A ...

Tre concerti di Claudio Baglioni all’Arena di Verona : prezzi dei Biglietti in prevendita per la nuova data : Claudio Baglioni all'Arena di Verona a settembre: non due ma ben tre serate-evento nell'anfiteatro scaligero. Oggi è stato annunciato il terzo concerto di Claudio Baglioni all'Arena di Verona, in programma per domenica 16 settembre dopo gli eventi sold out del 14 e del 15 settembre 2018. Per la prima volta, l'Arena di Verona ospiterà un live con palco al centro e tutti i posti numerati. A grande richiesta, Claudio Baglioni triplica e ai ...

Lucy Lawless al Napoli Comicon 2018 - annunciata come ospite l’attrice di Xena e Ash vs Evil Dead : Biglietti - data e orari : Ci sarà anche Lucy Lawless al Napoli Comicon 2018: l'attrice neozelandese, famosa e amata in tutto il mondo per i suoi ruoli in serie tv come Xena e Spartacus, incontrerà i fan durante il corso della manifestazione napoletana dedicata al mondo dei fumetti, del cinema e delle serie tv. In particolare, come si legge sul sito ufficiale del Napoli Comicon, la Lawless parteciperà grazie alla collaborazione con Infinity alla proiezione in anteprima ...

Tom Jones in Italia con un unico concerto ad agosto 2018 : data - location e Biglietti in prevendita : Annunciato l'unico concerto di Tom Jones in Italia nell'ambito del suo tour 2018: il cantautore e hitmaker inglese si esibirà nuovamente in Italia, dopo essere stato all'Auditorium Parco della Musica di Roma lo scorso luglio, ancora una volta in estate. Il nuovo concerto si terrà il 9 agosto 2018 in Sardegna, alla Forte Arena di Pula, ed è l'unico evento previsto nel nostro Paese quest'anno per il leggendario artista britannico. Sir Thomas ...

Il grande affare dei Big data : 'Così vendono le nostre vite' : ROMA Dati sensibili, personali, riservati, da vendere al migliore offerente. Le nostre vite sul mercato dell'economia digitale producono rendite da capogiro. E se Facebook, con i suoi due miliardi di profili, ha potuto permettersi una capitalizzazione di Borsa di oltre 500 miliardi, sono molte altre le ...