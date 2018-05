Belen incontra Fabrizio Corona dopo 5 anni | “Gli vorrò sempre bene”

Corona e Belen si incontrano : la verità della Rodriguez alla Panicucci : Corona e Belen si incontrano in hotel: la verità della Rodriguez Fabrizio Corona e Belen Rodriguez si sono incontrati in gran segreto nella giornata di ieri. I paparazzi sono riusciti a beccarli mentre arrivavano entrambi in hotel. L’argentina si è fatta accompagnare d alla madre, da un’amica e dal figlio Santiago. Entrambi impegnatissimi, rispettivamente con Silvia […] L'articolo Corona e Belen si incontrano : la verità della ...

Il commissario Montalbano incontra Belen Rodriguez ne ‘Il campo del vasaio’ : Una replica de Il commissario Montalbano doppiamente gradita per il pubblico italiano quella in onda lunedì 16 aprile alle 21.25 su Rai1: Il campo del vasaio è infatti la famosa puntata che vede tra gli interpreti Belén Rodríguez – attualmente in corsa per la conduzione di un programma pop sui Mondiali dell’estate 2018 – in una delle sue prime (e tutto sommato convincenti) prove attoriali. Teen star, da Belen ...