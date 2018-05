Belen e Iannone - l'amore è folle : «Vinco grazie a lei». E la showgirl : «È un vulcano» : Belen Rodriguez e Andrea Iannone sono sempre più uniti e innamorati. Le immagini e i post sui rispettivi profili social mostrano sintonia e serenità. Lei si dice orgogliosa e lui grato....

Belen Rodriguez posa sexy in intimo per Jadea mentre Andrea Iannone pedala : Un servizio fotografico decisamente sexy, quello di Belen Rodriguez per il marchio di intimo Jadea. La showgirl argentina ha posato infatti in una location da sogno, la sua nuova villa immersa nel...

Belen Rodriguez : “Andrea Iannone è un uomo meraviglioso” : La storia tra Belen Rodriguez e il campione di MotoGp Andrea Iannone sembra scorrere a gonfie vele, nonostante le voci e i pettegolezzi. In una lunga intervista al settimanale Grazie ha infatti dichiarato di vivere un momento speciale accanto al compagno, che non ha paura di amarla per quella che è veramente. Rayada- #primavera #teextrañaba Un post condiviso da Belen (@BelenRodriguezreal) in data: Apr 19, 2018 at 4:09 PDT prosegui la ...

Belen Rodriguez : "Iannone? Un uomo meraviglioso e folle" : Sono ormai lontani i tempi in cui Belen Rodriguez soffriva per la fine della sua storia d'amore con Stefano De Martino, ora la bellissima showgirl argentina è felice accanto al suo Andrea Iannone.Intervistata dal settimanale Grazia, infatti, ha parlato del momento speciale che sta vivendo. "Per far funzionare una relazione servono protezione, rispetto della reciproca autonomia, complicità, solidarietà, parità - dice Belen Rodriguez alla rivista ...

Belen Rodriguez parla delle sue delusioni d’amore e di Andrea Iannone : Andrea Iannone e Belen Rodriguez: la confessione sul passato sentimentale Belen Rodriguez, che presto potrebbe tornare protagonista su Canale5 accanto a Nicola Savino, si è lasciata andare sulle pagine del settimanale Oggi. In una lunga intervista la showgirl ha svelato un difficile passato sentimentale, fatto anche di delusioni e qualche dolore. Uno dei momenti più difficili per la conduttrice di Tu si que vales è stato sicuramente il ...

“Dimenticato in fretta!”. Ludovica Frasca in love. Mollato Luca Bizzarri - la giovanissima ex velina ha ritrovato l’amore e con un tipo veramente ‘fico’. Ma qualcuno maligna : “Farà la fine di Iannone con Belen” : Purtroppo le storie d’amore delle volte finiscono e anche le coppie che ci sembravano più affiatate si dicono addio. Abbiamo assistito a delle rotture clamorose, polemiche, rancorose, ma alla fine tutto si ricompone e ognuno trova la sua strada. Nella vita reale è così e anche per i personaggi dello spettacolo è così. Una delle ultime inaspettate rotture è stata quella tra Ludovica Frasca, la ex velina bruna di Striscia la Notizia e ...

Belen Iannone mi fa sentire la più bella al mondo : Ospite di “Mattino Cinque “Belen Rodriguez, a Federica Panicucci racconta la sua vita con il pilota Andrea Iannone: “Non è stato un colpo di fulmine. Il nostro è un amore maturo. Nessuno mi ha mai protetto come mi protegge lui”. E del figlio che lunedì festeggerà 5 anni dice: “Da quando sono diventata mamma sono meno impulsiva e più paziente. Vivo per Santiago è la cosa più importante al mondo. Per lui rinuncerei a tutto”. “Quando arrivi da un ...

