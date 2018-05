Beach volley | World Tour 2018 Mersin Cinque coppie azzurre a caccia del posto in

Beach volley - World Tour 2018 Langkawi. E’ “Grande Russia” anche in Malesia : Due coppie in semifinale anche in Malesia, dopo il dominio in campo maschile nel torneo 4 Stelle di Xiamen. La Russia continua a stupire e strabiliare nel World Tour di Beach volley e, nel torneo 1 Stella di Langkawi che oggi ha vissuto una giornata decisiva per la definizione della “top four” maschile e femminile, piazza una coppia maschile e una femminile in semifinale con buone possibilità di arrivare fino in fondo. Per il resto ...

Beach volley - World Tour 2018. Niente States per i campioni europei : infortunio alla caviglia per Daniele Lupo : Non è un momento fortunato per gli azzurri del Beach volley che si presenteranno in versione “ridotta” all’appuntamento con una delle settimane più intense della stagione 2018, la prossima che vedrà disputarsi ben quattro tornei del World Tour contemporaneamente, Huntington Beach (Usa, 4 Stelle), Mersin (Turchia, 3 Stelle), Manila (Filippine 1 Stella e Phnom Pehn (Cambogia 2 Stelle). Dopo il forfait di Alex Ranghieri, alle ...

Beach volley - Campionato Italiano 2018. Ecco le date del circuito tricolore : Sette appuntamenti, uno in più rispetto all’anno scorso, cinque tappe da giugno ad agosto, la Coppa Italia e la finale che assegna lo scudetto tricolore. La Fipav ha svelato date e località (sei le regioni coinvolte) del Campionato Italiano di Beach volley 2018 che la Federazione sta cercando di riportare su buoni livelli dopo i problemi di due stagioni fa. Tutte le tappe avranno il torneo sia maschile che femminile. Si parte ...

Beach volley : il Campionato Italiano parte da Lecce l'8 giugno : ROMA -Tutto è pronto per l'edizione 2018 del Campionato Italiano Assoluto di Beach Volley . Dopo i positivi feedback ricevuti lo scorso anno, infatti, la Federazione Italiana Pallavolo ha il piacere ...

Beach volley - Torneo 4 stelle di Huntington Beach : forfait di Lupo-Nicolai - la coppia azzurra out per infortunio : Lupo-Nicolai e Ranghieri-Caminati non parteciperanno al Torneo 4 stelle di Huntington Beach, in California Al via martedì 1 maggio il Torneo 4 stelle di Huntington Beach, California. Nel tabellone ...

Beach volley - World Tour 2018 Langkawi. Galli e Basti subito out in qualificazione. Da domani il tabellone principale : pochi big in campo : Si ferma subito l’avventura di Matteo Galli e Antonio Basti, gli unici due azzurri in campo nel torneo 1 Stella di Langkawi, in Malesia che è iniziato in Malesia la notte scorsa. Netta la sconfitta subita dalla coppia italiana contro i giovani russi Bakhnar/Myskiv che hanno vinto in mezz’ora 2-0 (21-12, 21-11) al termine di un match a senso unico. pochi i big in campo nel torneo malese, che anticipa una delle settimane più importanti ...

Beach volley - World Tour 2018. Infortunio al ginocchio : Ranghieri si ferma. Caminati e Rossi tornano assieme : Un Infortunio al ginocchio, la cui entità verrà valutata nei pRossimi giorni, costringerà il Beacher azzurro Alex Ranghieri ad uno stop di almeno due settimane. Alla vigilia di uno dei tornei più importanti della stagione, quello di Huntington Beach negli States, cambia dunque il quadro delle coppie azzurre iscritte. Ranghieri rimarrà in Italia a curarsi e il suo compagno da quattro mesi a questa parte, Marco Caminati, tornerà a giocare fino al ...

Beach volley - World Tour 2018. Russia e Canada in trionfo sulla sabbia cinese : Una prima e una seconda volta: sul gradino più alto del podio a Xiamen salgono due coppie relativamente “giovani di formazione” ma che possono davvero recitare ruoli da protagoniste nella stagione in corso e anche nelle prossime che faranno da preludio a Tokyo 2020. In campo maschile i russi Stoyanovskiy/Velichko conquistano il loro primo successo assieme, che arriva dopo il secondo posto di Doha: non male per un binomio che si è ...

Beach volley - World Tour 2018 Xiamen. “Russian Power” a Xiamen : sarà un derby la finale maschile : E’ “Russian Power” a Xiamen. sarà un derby russo la finale maschile che vedrà a sorpresa (ma fino a un certo punto) Krasilnikov/Liamin affrontare Stoyanovskiy/Velichko nell’atto conclusivo dell’importante torneo 4 Stelle cinese. In campo femminile, invece, scompare l’Europa prima delle semifinali con la sorpresa (anche qui non clamorosa) delle australiane Artacho/Clancy, reduci dal bel torneo ai Giochi del ...

Beach volley - World Tour Xiamen 2018. L’Italia che vince in panchina : Paulao e Tomatis piazzano le loro coppie agli ottavi! : Giornata pienissima, quella odierna, al Torneo 4 Stelle di Xiamen in Cina con grandi soddisfazioni per i due tecnici italiani (Paulao di adozione, Tomatis a tutti gli effetti) rispettivamente alla guida della nazionale cinese, che torna a piazzare una coppia in un ottavo di finale femminile di un torneo importante come quello sulla sabbia di casa e della Repubblica Ceca che agli ottavi di finale di coppie ne piazza ben due, una al maschile e una ...

Beach volley - World Tour 2018 Xiamen. Alison/Bruno si salvano - Doppler/Horst perdono un set 38-36 - Walsh rientra vincendo : Sparita in fretta l’ItalBeach dal panorama del torneo 4 Stelle di Xiamen, in Cina ci si appresta a vivere la seconda giornata delle sfide del tabellone principale che condurrà dritta verso la fase ad eliminazione diretta. In campo maschile si giocheranno nella notte italiana le finali dei gironi preliminari e il primo turno della fase ad eliminazione diretta (sedicesimi), in campo femminile le finali primo e terzo posto dei gironi ...

Beach volley - World Tour 2018 Xiamen. Alison/Bruno si salvano - Doppler/Horst perdono un set 38-36 - Walsh rientra vincendo : Sparita in fretta l’ItalBeach dal panorama del torneo 4 Stelle di Xiamen, in Cina ci si appresta a vivere la seconda giornata delle sfide del tabellone principale che condurrà dritta verso la fase ad eliminazione diretta. In campo maschile si giocheranno nella notte italiana le finali dei gironi preliminari e il primo turno della fase ad eliminazione diretta (sedicesimi), in campo femminile le finali primo e terzo posto dei gironi ...

Beach volley : eliminati Ranghieri-Caminati a Xiamen : Xiamen , CINA, -Dura soltanto due partite l'avventura di Alex Ranghieri e Marco Caminati nel torneo 4 stelle di Xiamen . Nel primo incontro la coppia italiana è stata superata dai polacchi Bryl-...

Beach volley - World Tour 2018 - Xiamen. Sindrome cinese : Italia già fuori dai giochi : Quattro sconfitte e una sola, inutile vittoria, questo il bilancio molto negativo dell’ItalBeach al torneo World Tour 4 Stelle di Xiamen. Dopo le eliminazioni nelle qualificazioni di Carambula/Pasquale e Menegatti/Giombini, arriva l’uscita nel primo turno del tabellone principale per Ranghieri e Caminati che, dopo un avvio di stagione incoraggiante, chiudono per la prima volta senza vittorie un torneo e per due volte sono crollati ...