Bcc Roma : ok Assemblea a bilancio 2017 - nuovo Cda conferma Liberati presidente (2) : (AdnKronos) - Bcc di Roma dispone oggi di una rete di 182 agenzie e di 21 sportelli di tesoreria a domicilio, e conta 1.500 dipendenti, oltre 33.000 soci e 370.000 clienti, in gran parte famiglie e piccole imprese, oltre che PA ed Enti. Al 31 dicembre 2017 la Banca ha realizzato impieghi per finanzi