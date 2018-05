Bayern Monaco | Rumenigge ringrazia la squadra | ' Sono fiero di voi'

CHAMPIONS LEAGUE - BUFERA SU REAL MADRID-Bayern MONACO/ Marcelo rivela : "Era rigore" - l'ira di Vidal : REAL Madrid in finale di CHAMPIONS LEAGUE 2018, superato il Bayern MONACO in semifinale: la formazione di Zinedine Zidane affronterà la vincente tra Liverpool e Roma(Pubblicato il Wed, 02 May 2018 15:18:00 GMT)

Bayern Monaco - il portiere Ulreich chiede scusa : "Colpa mia - sono desolato" : Il giorno dopo è forse ancora peggio. Ecco allora che il portiere del Bayern Sven Ulreich chiede scusa per la papera che ieri ha permesso al Real Madrid di passare in vantaggio e che è costata l'...

Bayern Monaco - parla Rummenigge : Oggi invece il mondo in casa Bayern è completamente cambiato. Mi ricordo che ad ottobre - ha dichiarato Rummenigge - eravamo cinque punti sotto il Borussia Dortmund in Bundesliga. Ora abbiamo un ...

Ascolti tv - 6 milioni di telespettatori per Real Madrid – Bayern Monaco : La semifinale di Champions League Real Madrid-Bayern Monaco trasmessa da Canale 5 è stata la trasmissione più vista di martedì 1 maggio con 6.012.000 spettatori pari al 23.50% di share. Ascolti tv prime time Su Rai1 l’ultima puntata di Questo Nostro Amore 80 con Anna Valle e Neri Marcorè ha conquistato 4.044.000 spettatori pari al 16.9% di share. Il dibattito sulla politica affrontato dal programma diMartedì su La7 ha conquistato 1.712.000 ...

Ranking Uefa - il Real Madrid elimina il Bayern Monaco e l’Italia sorride : Ranking Uefa, ecco la classifica aggiornata – Nella giornata di ieri si è disputata la prima semifinale di Champions League, il pareggio contro il Bayern Monaco ha permesso al Real Madrid di staccare il pass per la finale, risultato che porta un vantaggio all’Italia anche dal punto do vista del Ranking Uefa. La Germania aveva infatti la possibilità di accorciare ulteriormente grazie al Bayern Monaco, alla fine si è dovuta ...

Bayern Monaco - che stile! Heynckes e Muller : 'Non è stata colpa dell'arbitro' : ROMA - Una grande lezione di stile arriva dal Bayern Monaco , eliminato dal Real Madrid in semifinale di Champions League anche per alcuni errori piuttosto evidenti dell'arbitro Cakir . Nel dopo ...

Real Madrid-Bayern Monaco 2-2 - ora Zidane può entrare nella storia : Real Madrid-Bayern Monaco- Un 2-2 che proietta il Real Madrid in finale di Champions League per la 3a volta consecutiva. Un match caratterizzato da polemiche e da grande spettacolo calcistico. Passa il Real Madrid. Zinedine Zidane raggiunge la sua 3a finale di Champions in 3 anni di carriera da allenatore. Un record assoluto. RAGGIUNTI CAPELLO […] L'articolo Real Madrid-Bayern Monaco 2-2, ora Zidane può entrare nella storia proviene da ...

Bayern Monaco - il giorno dopo. Boateng : "Non è rigore? Ma dai!" : Come l'anno scorso, come contro la Juventus. Il Real Madrid arriva in finale di Champions League per la terza stagione di fila. I risultati dicono che gli spagnoli sono i più forti di tutti, eppure i ...

Champions League - Real Madrid in finale : brividi e 2-2 contro il Bayern Monaco - Benzama fa il Ronaldo : È il Real Madrid la prima finalista della Champions League 2017-2018: la squadra allenata da Zinedine Zidane ha pareggiato 2-2 in casa contro il Bayern Monaco e, forte del successo esterno , 2-1, ...

Champions League - Real Madrid-Bayern Monaco 2-2 : doppietta Benzema - Zidane in finale per la terza volta di fila : MADRID , SPAGNA, - Il Real Madrid è in finale di Champions League per quarta volta negli ultimi cinque anni, la terza consecutiva. La squadra di Zinedine Zidane , infatti, ha ottenuto la ...

Real Madrid-Bayern Monaco - Vidal sbotta sui social per il mancato rigore fischiato [FOTO] : Real Madrid-Bayern Monaco, Vidal sbotta sui social. Si è conclusa la gara di Champions League valida per il ritorno della semifinale, qualificazione per i Blancos ma con più di qualche brivido. Il Bayern Monaco passa subito in vantaggio, in gol ancora una volta Kimmich che riapre tutto, l’attaccante Benzema ribalta però tutto tra l’11 ed il 46', gli ospiti recriminano per un mancato rigore fischiato per un fallo di mano di Marcelo e per l’errore ...

