Battlefield 1 | per le prossime due settimane il DLC They Shall Not Pass sarà disponibile

Battlefield 1 : DICE interromperà gli aggiornamenti mensili a giugno : Con circa 18 mesi all'attivo e con un nuovo capitolo in vista, DICE ha annunciato che a partire da giugno cesseranno gli aggiornamenti mensili per Battlefield 1. Come riportato da Videogamer.com il team ha però assicurato che ci saranno ancora patch ma incentrate sulla risoluzione di bug piuttosto che sull'introduzione di nuovi contenuti.DICE ha inoltre annunciato che la mappa Breccia contenuta nel DLC They Shall Not Pass è ora disponibile ...

Sei nuove armi in arrivo per Battlefield 1 - lo svela un data miner : I data miner hanno scoperto riferimenti a diverse nuove armi nei file di gioco di Battlefield 1. Probabilmente, i nuovi armamenti arriveranno presto per gli utenti dello sparatutto in prima persona targato DICE ed Electronic Arts, almeno secondo i dati nascosti nei file delle partite archiviate. In questo momento, purtroppo, non sappiamo ancora dirvi quando arriveranno, o se lo faranno effettivamente: tuttavia, il video in calce all'articolo ...

Battlefield 1 : la mappa Rupture è ora disponibile per tutti : Mentre ultimamente si è parlato di Battlefield V, il nuovo sparatutto targato DICE e della possibile introduzione della modalità battle royale, ecco che arrivano ottime notizie per tutti i fan di Battlefield 1. Lo sviluppatore, infatti, ha annunciato che renderà disponibili le mappe del DLC They Shall Not Pass a tutti i giocatori.Come segnala VG247.com, la mappa Rupture è disponibile da oggi e altre mappe del DLC saranno rilasciate a maggio.A ...

Una modalità battle royale anche per Battlefield V? : Con l'enorme successo riscosso da PlayerUnkown's battlegrounds e Fortnite, appare sempre più chiaro come altri sviluppatori vogliano in qualche modo replicare la formula che ha decretato l'incredibile popolarità di questi due titoli.Se già si parlò di una battle royale per il prossimo Call of Duty, ecco che probabilmente anche il nuovo sparatutto di DICE includerà la famosa modalità. Come segnala IGN, stando a una fonte anonima di Venturebeat, ...

Nuova patch di Pasqua 2018 per Battlefield 1 - cosa risolve : DICE ha rilasciato una Nuova patch di Battlefield 1 progettata per risolvere diversi problemi di stabilità introdotti nelle patch precedenti e per rendere meno fastidiosa una particolare funzionalità grafica. L'aggiornamento è ora disponibile per tutti i giocatori di Battlefield 1. Ha un peso intorno ai 3,5 GB. Questa patch arriva giusto in tempo per Pasqua 2018 e riduce l'effetto della sovraesposizione, un effetto che in alcuni casi può essere ...

Il CTE di Battlefield 1 non sarà più disponibile per PS4 e Xbox One : DICE sta concentrando i suoi sforzi sul futuro episodio della serie di Battlefield? Possibile, soprattutto dopo le varie notizie su quello che dovrebbe essere il nuovo capitolo, Battlefield V: poco fa sono spuntati gli ultimi dettagli sulla probabile campagna e modalità co-op.Il fatto che la compagnia stia focalizzando le sue energie su un progetto futuro, si potrebbe pensare da quanto emerso su Reddit. Come riporta PlayStation LifeStyle, DICE ...

Battlefield 1 perde pezzi? Addio CTE su console - quale futuro per il gioco : DICE si sta preparando a Battlefield V, per questo il Community Test Environment non sarà più disponibile su console? “Aspettatevi grandi novità”, ma per quale gioco? Tutti sappiamo che DICE si sta preparando e lavorando alacremente al gioco che seguirà Battlefield 1: parliamo di Battlefield V. Non c'è dubbio però che Battlefield 1 sia ancora giocato da tantissimi utenti, che si aspettano ancora un forte supporto per questo titolo. Ciò sta ...