Basket | Massagno supera il Neuchâtel

bluewin.ch

: #basket Gara-2 è tutt'altra cosa anche per la @SamMassagno che travolge a Nosedo l'@UnionNeuchatel e pareggia la se… - RSIsport : #basket Gara-2 è tutt'altra cosa anche per la @SamMassagno che travolge a Nosedo l'@UnionNeuchatel e pareggia la se… - RSIsport : ?? Il Massagno cede in casa all'Union in gara-1 dei quarti - RSIsport : ?? Scattano i playoff di #SBL: #OlympicFriborgo favorito, #Lugano e #Massagno cercano la sorpresa -

(Di mercoledì 2 maggio 2018) -Dopo il ko del primo match ilsi è rifatto in gara-2 nei quarti di finale dei playoffndo in casa per 81-68 l'Union Neuchatel, rist...