Basket | FIBA Europe Cup 2018 | vince la Reyer Venezia! Prima volta storica Avellino lotta

Basket - FIBA Europe Cup 2018 : Venezia e Avellino per la storia. La Reyer parte dal +8 dell’andata : Comunque vada, sarà una serata storica al Taliercio. Reyer Venezia e Sidigas Avellino si affronteranno nella finale di ritorno della FIBA Europe Cup entrambe alla ricerca del primo successo fuori dai confini nazionali. La favorita è la squadra di casa, forte del +8 maturato la scorsa settimana in Irpinia nella gara di andata, ma ci sono 40′ da giocare, che possono ribaltare completamente l’esito. Perché il margine consente sì a ...

Basket - FIBA Europe Cup 2018 : DERBY ITALIANO IN FINALE! Venezia perde in Olanda - ma raggiunge Avellino : La finale della FIBA Europe Cup 2018 sarà tutta italiana. Nell’ultimo atto della competizione si sfideranno la Sidigas Avellino e la Reyer Venezia. Dopo la qualificazione raggiunta ieri sera dagli irpini, oggi è toccato alla squadra veneta che ha perso in terra olandese contro il Donar Groningen (83-80), ma grazie al +10 dell’andata è riuscita a centrale l’accesso alla finale. Il protagonista in casa Venezia è Michael Bramos, ...

Basket - FIBA Europe Cup 2018 : le semifinali. Venezia e Avellino obbligate a vincere nell’andata in casa : Scattano domani con le sfide d’andata le semifinali di FIBA Europe Cup. Il primo passo verso la conquista della finale per la Reyer Venezia e la Sidigas Avellino. Le due squadre italiane sognano un derby tricolore nell’ultimo atto della competizione, ma prima dovranno superare nella doppia sfida rispettivamente gli olandesi del Donar Groningen e i danesi del Bakken Bears. Andata in casa per la Reyer reduce dalla vittoria nei quarti ...

Basket - FIBA Europe Cup 2018 : Avellino vince - Venezia perde - ma entrambe volano in semifinale : L’Italia porta due squadre nelle semifinali di FIBA Europe Cup. Reyer Venezia e Sidigas Avellino sono tra le migliori quattro squadre della manifestazione. I veneti ora affronteranno gli olandesi Donar Groningen, mentre gli irpini se la vedranno con i danesi del Bakken Bears. C’è davvero la grande possibilità di un derby tutto italiano in finale. Sconfitta, ma felice Venezia. La Reyer cede sul campo dei russi del Nizhny Novgorod per ...

Basket - FIBA Europe Cup 2018 : Venezia e Sassari ipotecano la qualificazione. Clamoroso pareggio di Avellino : Due vittorie ed un Clamoroso pareggio per le squadre italiane impegnate nell’andata degli ottavi di finale della FIBA Europe Cup. La Reyer Venezia e la Dinamo Sassari ipotecano la qualificazione, mentre la Sidigas Avellino si giocherà tutto al ritorno. Dominio assoluto di Venezia contro gli ungheresi dell’Egis Kormend per 83-51. Primo quarto che ha visto i magiari avanti di tre punti, poi nei successivi tre quarti i veneti si sono ...