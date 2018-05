Barletta Amministrative Ecco i primi punti programmatici del centrodestra

batmagazine

: RT @anfesibena: dopo le regionali in #Molise e le #RegionaliFVG, aspetterei le elezioni amministrative a Barletta il 10 giugno per trarre p… - madamapezzetta : RT @anfesibena: dopo le regionali in #Molise e le #RegionaliFVG, aspetterei le elezioni amministrative a Barletta il 10 giugno per trarre p… -

(Di mercoledì 2 maggio 2018)unito per vincere ledel prossimo 10 giugno. Non basta partecipare, bisogna vincere per cambiare la politica e combattere l'immobilismo della nostra città, oramai fanalino di coda della provincia dopo anni di malgoverno a guida Partito Democratico PD. Uniti per vincere le sfide future con il nostro ...