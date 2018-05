Bari | accoltellato davanti a scuola media | è grave Ultime notizie | vittima di un

Bari - ragazzo accoltellato davanti alla scuola media Amedeo d'Aosta. Trovato in una pozza di sangue dagli studenti : Ore d'ansia a Bari per la sorte di un ragazzo Trovato accoltellato di fronte lìingresso della scuola media Amedeo d'Aosta. Il giovane, sui 18 anni, è stato rinvenuto sulla rampa...

Un uomo è stato trovato accoltellato davanti a una scuola a Bari : Un ragazzo è stato trovato accoltellato all’ingresso della scuola media Amedeo d’Aosta a Bari. Repubblica scrive che era riverso sulla rampa per disabili, è stato portato in ospedale ma le sue condizioni sono gravi. La sua presenza era stata segnalata The post Un uomo è stato trovato accoltellato davanti a una scuola a Bari appeared first on Il Post.

