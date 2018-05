Barbara D' Urso | dopo l' insulto pace fatta con Valentina Vignali | ' È quello che penso

Federica Panicucci - le clamorose parole su Barbara d'Urso in diretta tv : Clamoroso a Mediaset. Federica Panicucci parla bene, ma sopratutto parla, di Barbara d'Urso. Gli addetti ai lavori giurano che le due si odiano, ma la Panicucci spende belle parole per la collega. ...

Pace fatta tra Valentina Vignali e Barbara D'Urso : "Non ho detto che sei una cretina" : Un abbraccio davanti le telecamere di Pomeriggio 5, suggella la Pace tra Valentina Vignali e Barbara D'Urso.

Grande Fratello 15 : Aida Nizar furiosa con Barbara D'Urso Video : Lunedì scorso è andato in onda il terzo appuntamento del Grande Fratello 2018 [Video]. Il reality ha ottenuto un successo storico per quanto riguarda gli ascolti. Infatti, la puntata è stata ta da circa 5 milioni di spettatori e oltre il 27% di share. Durante la diretta, Baye Dame è stato squalificato per aver adottato un comportamento scorretto nei confronti di Aida. Inoltre, gli autori hanno preso dei provvedimenti anche verso la Nizar e Luigi ...

Aida Nizar si sfoga contro Barbara d’Urso e Cristiano Malgioglio : Barbara d’Urso e Cristiano Malgioglio: la perplessità di Aida Nizar Aida Nizar durante la notte ha ripensato alla punizione di Barbara d’Urso che le ha voluto dare in diretta e soprattutto alle parole che Cristiano Malgioglio le ha riservato, tanto che alla fine è scoppiata in un lungo sfogo insieme al suo coinquilino Angelo. La concorrente spagnola si è chiesta inizialmente perchè la conduttrice e l’opinionista ...

“Sono sotto choc!”. Una pazzesca Barbara D’Urso. Carmelita umilia le colleghe Ilary Blasi e Alessia Marcuzzi : mai vista una cosa del genere : L’ultima puntata in diretta del Grande Fratello è andata in onda lunedì 30 aprile. Barbara D’Urso, di rosso vestita, ha aperto la serata con una strigliata da capogiro agli inquilini che in settimana si sono resi protagonisti di un degradante uno contro tutti nei confronti di Aida Nizar: emarginata, bullizzata, attaccata, aggredita. ”Mi batte il cuore dalla rabbia, vi rendete conto cosa avete creato?” ha spiegato ...

Grande Fratello - record d'ascolti. Barbara D'Urso supera il Commissario Montalbano e umilia Marcuzzi e Ilary Blasi : L'edizione più trash di sempre del Grande Fratello fa il botto. Chiamiamolo il 'miracolo di Barbara D'Urso ': dopo un debutto buono e una seconda puntata decisamente deludente, il reality di Canale 5 ...

Grande Fratello : Federica Panicucci elogia Barbara d’Urso : Federica Panicucci parla del Grande Fratello 15 e loda Barbara d’Urso Dopo la pausa del primo maggio, Federica Panicucci è tornata al timone di Mattino Cinque. La conduttrice di Cecina ha commentato nella seconda parte di trasmissione il Grande Fratello, facendo il suo plauso personale a Barbara d’Urso. La padrona di casa di Mattino 5 ha parlato ampiamente di quanto avvenuto lunedì scorso durante la terza puntata del reality e del ...

Barbara D'Urso e Federica Panicucci diventano amiche? / Baye Dame riavvicina le rivali : "reazione giustissima" : Il Grande Fratello mette tutti d'accordo? Barbara D'Urso e Federica Panicucci sono pronte a dimenticare anni di punzecchiature e battutine? Ecco le parole della conduttrice(Pubblicato il Wed, 02 May 2018 10:26:00 GMT)

“Barbara - ti prego”. La clamorosa richiesta di Giovanni Ciacci alla D’Urso. Giò Giò spiazza tutti così : boom! : L’appello è arrivato durante la diretta del programma Rai ”Tv Talk”. Giovanni Ciacci, costumista delle dive, volto di ”Detto fatto”, il programma condotto da Caterina Balivo in onda su Rai Due e concorrente di ”Ballando con le stelle”, lo ha chiesto senza troppi giri parole e chissà se adesso Barbara D’Urso accetterà. Lo stilista ha espresso al conduttore Massimo Gremellini il suo ...

Asia Argento contro Barbara D'Urso e Grande Fratello : il 'bacio della morte' ad Aida Nizar : Il 'bacio della morte' di Asia Argento che condanna Aida Nizar al flop. La più femminista delle femministe, la paladina italiana del #Metoo contro le molestie sessuali , ha risposto sì alla chiamata ...

'Tutto pilotato'. Grande Fratello - la tremenda accusa contro Barbara d'Urso : chi la infama : Ieri sera il pubblico in studio del Grande Fratello , reality che grazie al trash ha ottenuto ascolti mostruosi, ha più volte sostenuto Baye Dame con gli applausi ed ha contestato Aida Nizar . Il sito ...

Grande Fratello - Barbara D'Urso zittisce Luigi Favoloso - ecco il motivo Video : Ieri sera su Canale 5 è andata in onda l'attesissima terza puntata del Grande Fratello 15 [Video], il reality prodotto da Endmol Italia. Una #Barbara D'Urso visibilmente arrabbiata ha affrontato un argomento molto delicato, quello del bullismo. La conduttrice, inoltre, ha comunicato a Baye Dame e al resto del gruppo i provvedimenti che lei e gli autori hanno preso dopo aver visionato questi gesti ingiustificabili. Ricordiamo che il senegalese in ...

Barbara D'URSO/ Torta di mele notturna e il boom di ascolti : dal caffeuccio alla corona del Grande Fratello : BARBARA D'URSO regina dello share nella terza puntata del Grande Fratello 2018. La conduttrice batte Il Commissario Montalbano e celebra con i fan, alla sua maniera...(Pubblicato il Tue, 01 May 2018 13:30:00 GMT)