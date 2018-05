Aziende agricole isolate nell' Oristanese

Giornata della Terra : alla scoperta del bio in 5 Aziende agricole : Per celebrare la Giornata Mondiale della Terra, l’attività più ecologica è toccare con mano come si coltiva in maniera rispettosa dell’ambiente, senza l’uso di pesticidi e concimi chimici di sintesi. Per raccontare come ogni giorno gli agricoltori bio tutelano la Terra, NaturaSì, la più grande azienda del biologico italiano, apre le porte delle aziende agricole dove si produce in maniera rispettosa della natura e della salute ...