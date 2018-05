Avvocati | ecco i nuovi compensi 2018 in sede giudiziale con le relative tabelle

Blastingnews

(Di mercoledì 2 maggio 2018) Mentre si continua a riflettere sulla difficile situazione degliin Italia, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il decreto del ministero della Giustizia n. 37 dell'8 marzo. Si stima infatti che c'è un avvocato per circa 250 persone. Tale statistica non tiene però conto di decine di migliaia di cancellazioni dagli Albi. Una situazione che sembra ormai irreversibile, che fa di una delle più antiche e prestigiose professioni del mondo un lavoro precario. Proprio per venire incontro a tale categoria professionale sono entrate in vigore le nuove disposizioni suideglie sulle specificheper l’attività di negoziazione assistita e mediazione. Vediamo quindi quali sono le novità suiche d'ora in poi dovranno essere corrisposti a tutti i professionisti legali....