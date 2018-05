Avicii si sarebbe suicidato ferendosi mortalmente con cocci di vetro

Morte Avicii - il dj si sarebbe suicidato con pezzi di vetro : Nuovi, terribili dettagli continuano a emergere circa la Morte del dj Avicii e l’ipotesi suicidio sembra essere la più avvalorata. Secondo quel che riporta TMZ, infatti, la star dell’elettronica si sarebbe tolto la vita provocandosi ferite con dei pezzi di vetro. Le fonti citate dal sito di gossip parlano di cocci di vetro con cui l’artista si sarebbe causato un forte sanguinamento. Si fa riferimento a una bottiglia di vino con ...

