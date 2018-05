“Avicii si è suicidato tagliandosi i polsi o il collo con dei pezzi di vetro”

ilfattoquotidiano

#Avicii si è suicidato. Ecco il passaggio-chiave del comunicato della famiglia: "Ha lottato con pensieri sul significato della vita"

(Di mercoledì 2 maggio 2018) Ha spaccato una bottiglia di vino e con i cocci di vetro si è ucciso, ferendosi aio forse al. Avicii, riferisce il sito Tmz, si ècosì nella sua stanza di albergo a Muscat, in Oman, lo scorso 20 aprile. Il sito americano raccoglie le voci di alcune fonti – che rimangono anonime – e che spiegano come il dj si sia tolto la vita, anche se non c’è alcuna conferma su dove il colpo mortale sia stato inferto. Già la famiglia nei giorni scorsi aveva fatto intendere che la causa di morte del 28enne svedese fosse stata il suicidio, visto che l’artista soffriva da anni di depressione anche a causa delle pressioni dello star system. Elementi che emergono con chiarezza nel documentario Avicii: true stories, uscito lo scorso ottobre, che racconta l’ascesa del dj, tormentata da un consumo eccessivo di alcool e dalla relativa pancreatite, e da ritmi ...