AVICII SI È SUICIDATO CON UN PEZZO DI VETRO? Forse morto dissanguato | nel 2016 l’inizio

AVICII si sarebbe suicidato ferendosi mortalmente con cocci di vetro : Avicii si sarebbe suicidato ferendosi mortalmente con cocci di vetro Lo rivela il sito di gossip TMZ citando fonti “informate” sulle circostanze della morte della star della musica elettronica Continua a leggere

AVICII - famiglia rompe silenzio "Non ha retto allo showbusiness - si è suicidato" : "Avicii si è suicidato", è la rivelazione - e conferma - di alcuni famigliari del dj 28enne, autore "Wake me up" e di altri successi musicali. Tim Bergling, nome dell'artista all'anagrafe, non avrebbe retto al peso dello showbusiness. Il produttore è morto il 20 aprile 2018, Mascate, Oman.Il parere dei parenti"Non era fatto per quel mondo, adesso ha trovato pace", avrebbero dichiarato alcuni parenti stretti del musicista norvegese al tabloid ...