Avicii | ipotesi suicidio con un coccio di vetro Nessuna conferma dai familiari | ancora

Avicii : nuove ipotesi sul suicidio : Dopo la morte della star dell'elettronica, Avicii, lo scorso 20 aprile in Oman, le ipotesi erano state tante. Circa una settimana fa la famiglia aveva rotto il silenzio iniziale, pubblicando un toccante comunicato in cui avanzava l'ipotesi di suicidio del loro amato Tim, definendolo come "una fragile anima artistica che cercava risposte a domande esistenziali". Anche per questo motivo, il giovanissimo dj si sarebbe ritirato dalla scena pubblica ...

Morte Avicii - spunta l’ipotesi suicidio : Avicii “non poteva più andare avanti”. E’ quanto dichiarato in un comunicato stampa dalla famiglia del giovane dj svedese trovato morto lo scorso 20 aprile all’età di 28 anni. Una scomparsa improvvisa, che ha lasciato un vuoto nel mondo della musica leggera e di tanti fan sparsi per il mondo. A pochi giorni dal decesso spunta l’ipotesi del suicidio. Inizialmente la famiglia di Tim Bergling, questo il vero nome ...

