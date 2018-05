ilfattoquotidiano

: Autobrennero, concessioni prorogate e sussidi indebiti. Un altro regalo al già ricco… - TutteLeNotizie : Autobrennero, concessioni prorogate e sussidi indebiti. Un altro regalo al già ricco… -

(Di mercoledì 2 maggio 2018) L’spa (A22) macina utili anche quest’anno. Come riportato da l’Adige.it lo scorso 23 marzo, la gestione autostrada del Brennero ha registrato, infatti, un utile netto di 81,7 milioni, +10% sul 2016. Grazie ai risultati del 2017 verranno distribuiti ai soci dividendi per 35 milioni pari a 23 euro ad azione. Il rinnovo gratuito della concessione dell’è stato undel valore di circa 5 miliardi al Trentino Alto Adige: l’ennesimo a una regione già largamenteata da parte dello Stato italiano fortemente indebitato che si priva di risorse fresche per regalarle a un territorio che non ne ha bisogno. Dati raccolti nel 2016, infatti, testimoniano che agli abitanti di Trento e Bolzano sono stati destinati una media di 8.250 euro l’anno di trasferimenti pubblici, mentre i “poveri” abitanti lombardi sono all’ultimo posto con 2.265 euro l’anno. Le ...