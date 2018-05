Auto | Francia | ad aprile vendite +9% | Fca +27 | 1%

Ciclismo - follia in Francia : Delcros colpito da un proiettile sparato da Auto : Ancora due ciclisti feriti mentre si allenavano in strada. Ormai la lista si sta allungando, ma non sembrano esserci rimedi che possano garantire l'incolumità degli atleti in bicicletta, ...

Siria - attacco di Usa - Regno Unito e Francia. Scontro Mosca-Washington all’Onu : “Minata Autorità del Consiglio”. “Finito tempo delle parole. Assad? Siamo pronti a colpire ancora” : Scontro totale tra Stati Uniti e Russia durante il Consiglio di sicurezza dell’Onu riUnito d’urgenza dopo l’attacco notturno di Usa, Regno Unito e Francia in Siria. Mosca ha accusato Washington di “minare l’autorità del Consiglio” e, ha aggiunto l’ambasciatore russo Vassily Nebenzia, “è il momento che gli Usa imparino che il codice internazionale di comportamento sull’uso della forza è ...

Arriva il Telepass europeo/ Un unico dispositivo per le Autostrade di Italia - Francia - Spagna e Portogallo : Arriva il Telepass europeo: un unico dispositivo per le autostrade di Italia, Francia, Spagna e Portogallo. Grande novità per tutti gli automobilisti in vista delle vacanze estive(Pubblicato il Thu, 05 Apr 2018 15:51:00 GMT)

Marco Minniti - pugno di ferro con la Francia dopo Bardonecchia : 'Stop agli accordi - sconfinamenti vanno Autorizzati' : Il blitz dei gendarmi francesi a Bardonecchia, che ha scatenato un polverone politico, ha innescato anche la dura reazione del ministro degli Esteri, Marco Minniti . A tarda serata, con Parigi che ...

Francia : spari contro l’Auto di un giornalista in esilio - uccisa la moglie : Preso di mira il giornalista azero Rahim Namazov, rimasto ferito gravemente nell'agguato. Era in Francia da otto anni dopo essere stato imprigionato nel suo Paese.Continua a leggere

Auto contro soldati in Francia : non è terrorismo : Auto contro soldati in Francia: non è terrorismo Il tentativo di investimento nella regione dell’Isere ha fatto scattare la massima allerta. L’individuo alla guida del veicolo è stato fermato dopo una fuga durata un paio di ore Continua a leggere

