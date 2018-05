Attacco kamikaze contro la sede dell' Alta Commissione elettorale a Tripoli | 11 morti

huffingtonpost

(Di mercoledì 2 maggio 2018) Almeno 11 persone sono morte e altre 4 sono rimaste ferite oggi in seguito a unsuicidalalibica a Ghout Al Shal, nella capitale: lo ha detto il portavoce del ministeroa Sanità Wedad Abu Niran.Il portavoce ha spiegato che un attentatoresi è fatto esplodere all'internomentre un gruppo di uomini armati ha dato fuoco all'edificio. L'per il momento non è stato rivendicato, ma secondo i media locali è presumibilmente riconducibile all'Isis.LaHnec è ritenuta tra la poche istituzioni credibili e indipendenti in Libia e nel 2012 e 2014 ha organizzato le prime due elezioni legislative, ripristinando il voto dopo 42 anni di divieto sotto la dittatura.