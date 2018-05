Attacco a chiesa Repubblica Centrafricana | sale a 16 numero morti

REPUBBLICA CENTRAFRICANA - Attacco ALLA CHIESA DI BANGUI/ Raid con granate - 16 morti : "miliziani islam" : REPUBBLICA CENTRAFRICANA, ATTACCO ALLA CHIESA a BANGUI: miliziani islamici hanno preso d'assalto con granate e spari la comunità cattolica riunita per celebrare la festività di San Giuseppe.(Pubblicato il Tue, 01 May 2018 22:31:00 GMT)

Attacco contro chiesa cattolica. Almeno sedici morti a Bangui : Sono Almeno 15 i morti nell'Attacco alla chiesa di Nostra Signora di Fatima a Bangui, nella Repubblica Centrafricana e nei successivi scontri. Lo riferiscono testimoni, mentre secondo Radio France Internationale la chiesa è stata attaccata con granate e a colpi di armi semiautomatiche e tra le vittime c'è un sacerdote, padre Albert Toungoumalè-Baba. Gli aggressori, appartenenti molto probabilmente ai miliziani islamici del distretto PK5, sono ...

Attacco con granate a una chiesa cattolica nella Repubblica centrafricana : almeno 15 morti : Attacco con granate alla chiesa cattolica di Nostra Signora di Fatima a Bangui, nella Repubblica centrafricana. Sono almeno 15 i morti nell'Attacco. Gli aggressori, appartenenti molto probabilmente ai miliziani islamici del distretto PK5, sono stati respinti dalle forze di sicurezza."La chiesa è stata circondata da uomini armati che hanno cominciato a sparare con armi e granate. Dici persone sono morte sul posto, incluso padre Albert ...

Nigeria - Attacco armato contro una chiesa cattolica uccisi 2 sacerdoti e e 16 fedeli : Secondo VaticanNews un commando sarebbe entrato in azione subito dopo la celebrazione della messa nella parrocchia di St Ignatius, appartenente alla diocesi di Makurdi. Alcune abitazioni sono state date alle fiamme

Pakistan - Attacco a chiesa cattolica : almeno 2 morti e 5 feriti : E' di almeno due morti e cinque feriti il bilancio provvisorio dell'attacco di un commando armato vicino a una chiesa cattolica di Quetta, in Pakistan. Lo riferisce la tv DawnNews. Il commissario di ...

Pakistan - Attacco a chiesa : due morti : 05.20 Almeno 2 persone sono morte e altre 5 sono rimaste ferite in Pakistan nell' attacco a una chiesa cattolica di Quelta effettuato da un commando armato quando i fedeli erano appena usciti dal luogo di culto dopo la messa domenicale Un killer ha sparato contro di loro da una motocicletta per poi darsi alla fuga. alcuni giorni fa, nella stessa città, un altro commando armato ha sparato contro un gruppo di cattolici, uccidendone quattro.

Attacco in chiesa in Russia - uccise 5 donne. Isis rivendica : “Era un soldato dell’Islam” : Attacco in chiesa in Russia, uccise 5 donne. Isis rivendica: “Era un soldato dell’Islam” Cinque donne sono state uccise nella sparatoria avvenuta domenica nella repubblica caucasica del Daghestan, in Russia. Una persona ha aperto il fuoco davanti a una chiesa ortodossa sui fedeli che uscivano dalla messa.Continua a leggere Cinque donne sono state uccise nella […] L'articolo Attacco in chiesa in Russia, uccise 5 donne. Isis rivendica: “Era ...

Sparatoria in una chiesa in Daghestan - Isis rivendica l’Attacco : Sparatoria in una chiesa in Daghestan, Isis rivendica l’attacco L’aggressore, poco più che 20enne, ha usato un fucile da caccia Continua a leggere L'articolo Sparatoria in una chiesa in Daghestan, Isis rivendica l’attacco sembra essere il primo su NewsGo.