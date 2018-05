Assunzioni ferrovie dello Stato | cercasi personale | i requisiti richiesti

Blastingnews

(Di mercoledì 2 maggio 2018) Le #hanno organizzato un recruiting day che si svolgera' nella giornata del 17 maggio a Roma. L'azienda è alla ricerca di numerosi profili da assumere a tempo indeterminato. Lo scopo è quello di impiegare ragazzi laureati in diversi settori dell'azienda. Le posizioni per cui è possibile candidarsi Chi fosse interessato a prestare lavoro presso le, deve tenere conto delle candidature aperte VIDEO che sono le seguenti: Specialista junior pianificazione: si ricercano neolaureati in ingegneria gestionale a cui verra' proposto un contratto a tempo indeterminato; Specialisti in ingegneria ferroviaria laureati in ingegneria meccanica che svolgeranno il proprio lavoro in quel di Roma; Project Engineer Assistant: si assumono laureati in telecomunicazione, informatica e ingegneria elettronica; Neolaureati in ingegneria meccanica per ricoprire il ruolo ...