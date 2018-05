Asia Argento contro Barbara D' Urso e Grande Fratello | il ' bacio della morte' ad Aida Nizar

Grande Fratello 2018 - Asia Argento querela Filippo/ Il web solidale con l'attrice : Asia Argento infastidita da una delle dichiarazioni dei ragazzi del Grande Fratello, Filippo, che seduto in giardino dice la sua sull'attrice senza usare mezzi termini.(Pubblicato il Tue, 01 May 2018 18:28:00 GMT)

Grande Fratello - Filippo contro Asia Argento - l’attrice risponde : “Piovono querele” : Bufera sul Grande Fratello e sui suoi concorrenti. Dopo quanto accaduto in settimana con Aida Nizar e dopo le dichiarazioni di Bobby Solo nei confronti della figlia Veronica, anche contro Filippo potrebbero piovere querele. Su Twitter si è espressa, infatti, Asia Argento. Cosa è accaduto? Grande Fratello: Filippo querelato da Asia Argento? Una brutta, bruttissima frase di Filippo contro Asia Argento pare essere giunta alle orecchie della ...

Asia Argento - la dedica social al fidanzato chef Anthony Bourdain : Una dedica tramite Instagram. Asia Argento posta sui social una foto che la ritrae insieme al compagno, Anthony Bourdain, chef statunitense. Sotto si legge: I'll stick with you baby for a thousand years, nothing's gonna touch you in these golden years, gold... Ti starò attaccata baby, per un migliaio d'anni, niente ti toccherà in questi anni d'oro, oro... I'll stick with you baby for a thousand years, nothing's gonna touch you in ...

Asia Argento contro Filippo Contri del GF 15 : arriva la querela : Grande Fratello: Filippo Contri querelato da Asia Argento Non c’è pace per i concorrenti del Gf 15 dopo aver messo in atto forme di bullismo e atti di violenza verbale, psicologica e quasi fisica ai danni della concorrente spagnola Aida Nizar. Ieri pomeriggio i ragazzi si sono riuniti in giardino discutendo di musica e gossip. Danilo Aquino avrebbe paragonato fisicamente Lucia Orlando ad Asia Argento. A quel punto Filippo Contri avrebbe ...

Grande Fratello 15 - Asia Argento definita "zo**ola" e lei denuncia : Ancora frasi fuori luogo all'interno della Casa del Grande Fratello 15. Secondo un utente di Twitter (sotto), questa mattina Filippo Contri avrebbe definito l'attrice Asia Argento una "zo**ola, con una faccia peggio di un cane": "Asia Argento è Asia Argento per il nome", ha riportato l'account @STEFANIALOVE69. La diretta interessata non è stata ad ascoltare e ha subito minacciato azioni legali."Calunnie ogni giorno, piovono querele ...

"Sei una m..." - "Kompagna sfigata" : lite tra Asia Argento e Salvini : Botta e risposta al vetriolo tra Asia Argento e Matteo Salvini . Ieri su Twitter l'attrice ha attaccato il leader del Carroccio che nel giorno della Liberazione aveva postato un articolo sulle ...

