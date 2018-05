Ashley Graham rompe un altro tabù | le foto per la linea di costumi sono senza ritocco

Ashley Graham lancia la nuova linea di costumi da bagno senza foto ritoccate : Proprio quando pensavi che Ashley Graham non potesse essere più vera di così, lei ti dimostra che ti sbagliavi. La supermodella, le cui curve hanno superato le barriere del mondo della moda, ha appena lanciato una nuova linea di costumi da bagno sul sito "Swimsuits for all", con uno stile davvero unico.A differenza delle precedenti, questa collezione è stata realizzata esclusivamente con foto non ritoccate della Graham con ...