Ascolti 1 maggio 2018 | Questo nostro amore 80 “saluta” col 16 | 9% di share

Ascolti tv ieri - Questo nostro amore vs Concerto 1 maggio | Auditel 01 maggio 2018 : Ascolti di ieri, 1 maggio. Come avete trascorso ieri il 1° maggio? Avete optato per una gita fuori porta, per una giornata al mare o per una rilassante giornata casalinga? Ricordiamo qualche programma andato in onda ieri sera. Rai 1 ha mandato in onda la serie tv “Questo nostro amore 80”, su Rai 3 è andato in onda il Concerto del 1° maggio mentre mediaset ha trasmesso la semifinale di Champions League “Real Madrid vs Bayern ...