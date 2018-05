Aru | Sono qui per vincere Dumoulin | Israele? Bello

Milan - l'ex Galli : 'DonnArumma? 7 Champions sono arrivate senza di lui' : Giovanni Galli , ex portiere del Milan , parla della società rossonera a la Gazzetta dello Sport : 'Perché lasciai il Milan? Quando tornammo da Tokyo, dove avevamo vinto l'Intercontinentale, Sacchi mi disse che avrebbe avuto bisogno di me nella partita successiva e invece a Bari non giocai. ...

Giro d’Italia 2018 - Fabio Aru : “Che delusione nel 2017! Non sono tra i favoriti e sogno di vincere nella tappa dello Zoncolan” : Voglia di riscatto e tanta determinazione. Con questi sentimenti Fabio Aru si presenta ai nastri di partenza del prossimo Giro d’Italia. L’anno scorso la sua corsa era finita ancor prima di iniziare. Una caduta e il conseguente infortunio al ginocchio nel mese di aprile, infatti, gli avevano impedito di prendere parte all’edizione del Centenario, che partiva dalla sua Sardegna: nonostante un tentativo disperato di rimettersi in ...

Empoli - DonnArumma : 'Sono pronto per la Serie A' : L'attaccante dell'Empoli, Alfredo Donnarumma ha dichiarato in un'intervista alla Gazzetta dello Sport : 'A Teramo giocavo in coppia con Lapadula . Lui è diverso da me, faceva della forza l'arma migliore, si smarcava molto bene e poi ha un gran sinistro. Ora Caputo attacca molto bene la ...

Ciclismo - Fabio Aru : “Sono contento così - mi manca il ritmo gara ma c’è tempo per il Giro d’Italia. I rivali? Stanno meglio ma….” : Fabio Aru ha avuto delle difficoltà negli ultimi due chilometri dell’Alpe di Pampeago, l’ascesa che ieri ha caratterizzato la seconda tappa del Tour of the Alps. Il Cavaliere dei Quattro Mori ha pagato dazio da Froome e da altri big. Il sardo, però, non sembra preoccupato dall’esito di questa frazione e anzi sembra quasi ottimista verso la Corsa Rosa che scatterà il 5 maggio da Gerusalemme. Il capitano della UAE Emirates sta ...

Gigi DonnArumma - Mino Raiola lo offre ufficialmente al Psg. Ma davanti a lui ci sono tre nomi : Prime manovre di mercato in casa Paris Saint Germain in vista della prossima stagione. Secondo quanto riporta il quotidiano spagnolo As Mino Raiola avrebbe offerto al club francese, contattando ...

Milan - DonnArumma : 'La parata più importante. Il futuro? Sono tranquillo' : È una delle parate più belle della tua carriera? Ce la racconti? Si, sicuramente una delle più belle che ho fatto in questi pochi anni di carriera. Da lì, un pochino bisogna anticipare, perché Milik ...

Ecco il valzer dei portieri : da DonArumma a Perin - in Serie A le porte sono girevoli : I portieri ancora protagonisti. Donnarumma, Meret, Mirante, Perin, Leno, Skorupski: tanti gli estremi difensori coinvolti nel valzer internazionale di calciomercato, sbloccato dal passaggio di Reina ...

Giro di Catalogna 2018 - Fabio Aru a 12 minuti da Valverde nella tappa regina. “Ho male ad una gamba - ma sono un duro” : La tappa regina del Giro di Catalogna, con arrivo in salita a La Molina, non è andata come Fabio Aru si aspettava. Il motivo è semplice, come rivelato dallo stesso ciclista sardo a La Gazzetta dello Sport: la caduta del primo giorno di corsa ha lasciato il segno. “Ho ancora fastidio, non ho recuperato bene e non sono riuscito a esprimermi al meglio. Si tratta di uno stiramento che non si riesce a rimarginare, nonostante tecarterapia e ...

Arsenal-Milan 3-1 - una resa da guerrieri : rossoneri sulla strada della rinascita. Gattuso : “Sono orgoglioso. Su DonnArumma…” : Arsenal-Milan 3-1- Un 3-1 che non ammette repliche, ma che maschera ciò che è accaduto realmente sul campo. Il Milan ha creduto fortemente nel miracolo, specie dopo il vantaggio. Poi un rigore piuttosto discutibile ha spalancato le porte alla rimonta londinese, vanificando le speranze degli uomini di Gattuso. E’ stato comunque un Milan cattivo, arrembante […] L'articolo Arsenal-Milan 3-1, una resa da guerrieri: rossoneri sulla strada ...

Milan-Reina - DonnArumma : “Sono tranquillo - vado avanti sereno. Champions? Ci proveremo fino…” : Milan-Reina, Donnarumma- Intervenuto ai microfoni di “SkySport“, Donnarumma ha fatto il punto della situazione in casa Milan. Lotta Champions e imminente futuro. L’estremo difensore ha confermato la grande voglia di 4°posto da parte dei rossoneri. GRUPPO UNITO E COMPATTO… Donnarumma ha sottolineato: “La Champions? E’ una bella rincorsa, ci crediamo e abbiamo il dovere di crederci. Ci […] L'articolo ...

Tirreno-Adriatico 2018 - Damiano CAruso : “Indossare di nuovo la Maglia Azzurra è una bella sensazione. Abbiamo preparato al meglio questa gara e i risultati si sono visti” : Dopo un anno il copione non cambia alla Tirreno-Adriatico: la BMC vince la cronometro a squadre inaugurale e Damiano Caruso diventa il primo leader della classifica generale. Il corridore siciliano, ha infatti tagliato il traguardo in prima posizione e avrà così l’onore di vestire la Maglia Azzurra nella tappa di domani. Tanta soddisfazione per questo risultato nelle dichiarazioni a caldo di Caruso: “Riviere un anno dopo questa situazione e ...