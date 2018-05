Arte con i ragazzi e sfide tra rapper all' H Zone di Alba

Giro d’Italia 2018 - Filippo Pozzato non pArte : il papà è in gravissime condizioni all’ospedale. Immediato ritorno a casa : Filippo Pozzato non sarà al via del Giro d’Italia 2018. Il vicentino della Willier-Triestina Selle Italia è stato costretto a rinunciare alla Corsa Rosa per seri motivi familiari: l’amato papà si trova in gravissime condizioni all’ospedale San Raffaele di Milano. Il 36enne era già a Gerusalemme, dove venerdì prenderà il via la 101^ edizione della corsa a tappe, ma si è giustamente precipitato in aeroporto per tornare ...

Consigli per una piccola fuga dalla routine : puntate su Brighton - tra colore e Arte in Uk : Se state pensando a una piccola fuga dal lavoro e dalla vita quotidiana per un weekend di svago, Brighton potrebbe essere la scelta giusta. Unica nel suo genere è la meta perfetta soprattutto con la ...

Siria : Usa - pArte offensiva finale contro Isis : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Il Concertone pArte con insulti. Lo Stato sociale : "Mi sono rotto il c.... di Casellatti" : "Mi sono rotto il c... della Casellati, mi sono rotto il c... di Luca Cordero di Montezemolo, prima di tagliare i vitalizi dovrebbero tagliare i loro cognomi...". È partito con il "botto" ad opera de Lo Stato sociale il Concertone del primo maggio in piazza san Giovanni In Laterano, a Roma, promosso da Cgil, Cisl e Uil, tema di quest'anno al sicurezza sui luoghi di lavoro. Il brano proposto e rimaneggiato per l'occasione porta per titolo proprio ...

Ester Arzuffi - Massimo Bossetti ai funerali/ La corsa contro il tempo per pArtecipare : poi parla dal pulpito : Ester Arzuffi, Massimo Bossetti ai funerali: il carpentiere condannato all'ergastolo per l'omicidio di Yara Gambirasio scortato dalla polizia penitenziaria in chiesa. Ha parlato e...(Pubblicato il Tue, 01 May 2018 17:28:00 GMT)

Turchia-Corea del Sud : presidente Erdogan in pArtenza per Seul - previsto incontro con omologo Moon : Nel suo tour Erdogan è accompagnato dal ministro degli Esteri Mevlut Cavusoglu, dal ministro della Cultura e del turismo Numan Kurtulmus, dal ministro dell'Economia Nihat Zeybekci, dal capo dell'...

LIVE Motocross - GP Russia 2018 MXGP in DIRETTA : pArte la battaglia in gara-2. Cairoli cerca la vittoria - duello con Herlings : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del GP di Russia 2018, tappa del Mondiale MXGP Motocross. Si corre il 1° maggio, giorno di festa all’insegna dei motori su un tracciato molto competitivo e che sicuramente ci regalerà due gare davvero appassionanti e avvincenti. Tony Cairoli deve cercare di arginare Jeffrey Herlings che si è scatenato in Trentino e ha allungato in classifica generale: serve un’impresa del Campione del Mondo ...

Il film consigliato di oggi - mArtedì 1 maggio : La grande scommessa : Buongiorno e buon 1 maggio a tutti! Cosa vedere in questa serata di festa, magari dopo la classica scampagnata con famiglie e amici? Il film consigliato per voi è tratto da una vicenda realmente accaduta ed interpretatato da un cast straordinario, in cui figurano Christian Bale, Ryan Gosling, Steve Carell e Brad Pitt. Si intitola La grande scommessa il film da vedere di oggi e ripercorre la storia di alcuni geniali investitori che nel 2005 ...

Fiorentina-Napoli - cori razzisti contro i pArtenopei : la decisione del giudice : In occasione della gara di Serie A Tim Fiorentina - Napoli, disputata presso lo stadio 'Franchi' di Firenze e valevole per la 16esima giornata di ritorno del campionato della stagione sportiva 2017/2018, una parte di tifosi del settore locale si è resa responsabile di numerosi cori a sfondo razzista e di discriminazione territoriale contro i supporters partenopei. I cori, prolungati e ripetuti per l'intera durata del match, sono stati percepiti ...

Il documentario sugli Afterhours su Sky Arte il 1° maggio con il backstage del Forum di Assago : Il documentario sugli Afterhours su Sky Arte ci porta direttamente nel dietro le quinte del Mediolanum Forum di Assago dove il 10 aprile si è tenuto il concerto per i 30 anni di carriera del gruppo guidato da Manuel Agnelli. Il concerto è stato preparato in una sala prove messa in piedi all'interno del palasport alle porte di Milano, nella quale il gruppo ha organizzato il live che ha raccolto oltre 10000 persone sotto il palco nel quale si ...

Hunger Games : Il canto della rivolta - PArte 2/ Sul 20 il film con Jennifer Lawrence (oggi - 1 maggio 2018) : Hunger Games: Il canto della rivolta - Parte 2: l'ultimo capitolo della saga cinematografica va in onda in prima serata su 20. Nel cast: Jennifer Lawrence e Donald Sutherland.(Pubblicato il Tue, 01 May 2018 09:49:00 GMT)

La chiusura del 'secondo forno' dà ulteriori cArte al centrodestra nel giorno della nuova vittoria al nord : E' il tramonto anticipato del cosiddetto secondo forno, quello tra Pd e Cinquestelle, in realtà fa gioco al centrodestra che esulta per il nuovo successo al nord, nelle regionali del Friuli Venezia ...