Arrivano i prof | film al cinema questa settimana | trama | recensione | curiosità

Le nuove schede di profilo della G Suite Arrivano sui client web di Google Calendar e Google Plus : Le nuove schede con le informazioni di profilo della G Suite sono ora disponibili sui client web di Google Calendar e Google Plus e nei prossimi mesi arriveranno anche per altre web app. Sono pensate per mettere in primo piano le informazioni di profilo quando si passa con il mouse sul nome o sull'immagine di profilo di un altro utente sul web. L'articolo Le nuove schede di profilo della G Suite arrivano sui client web di Google Calendar e ...