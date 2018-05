Arriva lo smartphone-pistola | è pieghevole e tascabile

Honor 10 / In Italia Arriva il nuovo top di gamma per gli smartphone Android : caratteristiche e prezzi : Honor 10, in Italia arriva il nuovo top di gamma per gli smartphone Android: caratteristiche e prezzi, ultime novità. Il marchio cinese si prepara ad invadere il mercato cinese.(Pubblicato il Thu, 19 Apr 2018 13:48:00 GMT)

Su eBay è Arrivata la “Spring Week” : sconti fino al 40% su tanti smartphone Android : Su eBay è appena arrivata la "Spring Week": per sette giorni saranno proposti sconti fino all'80% su una vasta selezione di prodotti di tecnologia. Non mancano gli smartphone Android, e in particolare Huawei P20 Lite e Samsung Galaxy S9 L'articolo Su eBay è arrivata la “Spring Week”: sconti fino al 40% su tanti smartphone Android proviene da TuttoAndroid.

Samsung : Arriva lo smartphone privo di connessione - ecco il perché : Il mondo della telefonia, negli ultimi anni, si è evoluto in maniera esponenziale, proponendo sempre versioni di smartphone tecnologiche, innovative e particolari. Nel mondo dei cellulari molto tecnologici le prime ad imposi sono state le aziende Apple e Samsung, le quali non hanno più volte perso occasione per farsi concorrenza. Sorprendentemente, Samsung pare abbia deciso di creare e mettere sul commercio un nuovo e insolito tipo di ...

A Milano i servizi di assistenza personalizzati Arrivano sullo smartphone : ... così come tutte le Società di Reale Group, è da sempre attenta ad intercettare prontamente le evoluzioni, tecnologiche e di contenuto, che in modo sempre più sistematico caratterizzano il mondo del ...

Lo smartphone gaming di Black Shark potrebbe Arrivare il prossimo mese con 6 e 8 GB di RAM : Black Shark Technologies, società fondata da Xiaomi, si prepara a lanciare un dispositivo dedicato agli amanti del gaming. Ecco le sue possibili feature L'articolo Lo smartphone gaming di Black Shark potrebbe arrivare il prossimo mese con 6 e 8 GB di RAM proviene da TuttoAndroid.

Tre lancia Play 15 con smartphone a rate - intanto dal 9 aprile Arrivano Google Home e Home Mini : Tre Italia si appresta ad introdurre, a partire dal prossimo 3 aprile, la nuova offerta Play 15 per l'acquisto a rate di smartphone, mentre dal 9 aprile saranno acquistabili a rate anche Google Home e Google Home Mini, i due speaker intelligenti che sono arrivati da poco anche sul mercato italiano. L'articolo Tre lancia Play 15 con smartphone a rate, intanto dal 9 aprile arrivano Google Home e Home Mini proviene da TuttoAndroid.

Su eBay Arrivano gli “Imperdibili” di primavera : sconti fino al 40% su smartphone Android : Su eBay sono arrivati gli Imperdibili di primavera: soltanto per sette giorni - salvo esaurimento scorte - saranno proposti sconti fino al 50% anche su smartphone Android. A sorpresa, in offerta ci sono anche Samsung Galaxy S9 e Huawei P20 Lite L'articolo Su eBay arrivano gli “Imperdibili” di primavera: sconti fino al 40% su smartphone Android proviene da TuttoAndroid.

Uno smartphone Palm con Android potrebbe Arrivare nella seconda metà del 2018 : Il ritorno di Palm diventare realtà e non essere dunque più un sogno di pochi nostalgici del millennio passato. Secondo quanto emerso Verizon potrebbe lanciare nella seconda metà del 2018 uno smartphone con Android dello storico marchio. Al momento non si sa nulla circa il design e la scheda tecnica del presunto dispositivo di Palm, o meglio di TCL. L'articolo Uno smartphone Palm con Android potrebbe arrivare nella seconda metà del 2018 ...

Con Xiaomi Mi MIX 2s il produttore è quasi Arrivato allo “smartphone del futuro” : In occasione del lancio di Xiaomi Mi MIX 2s, il produttore cinese non ha nascosto di ritenersi un'azienda all'avanguardia. Scopriamo insieme il perchè L'articolo Con Xiaomi Mi MIX 2s il produttore è quasi arrivato allo “smartphone del futuro” proviene da TuttoAndroid.

Su eBay Arriva il Super Weekend di primavera : ecco gli smartphone Android in offerta : Per i primi giorni di primavera su eBay è tornato il "Super Weekend": fino a martedì 27 marzo saranno proposti sconti fino al 40% su smartphone Android, tra cui Samsung Galaxy S8 e Huawei Mate 10 Pro in offerta a prezzi davvero interessanti L'articolo Su eBay arriva il Super Weekend di primavera: ecco gli smartphone Android in offerta proviene da TuttoAndroid.

Samsung Pay è Arrivato ufficialmente in Italia : ecco banche e smartphone compatibili : Samsung Pay è ora ufficialmente disponibile in Italia dopo qualche settimana di anteprima: scopriamo come funziona il nuovo metodo di pagamento e quali sono le carte, le banche e gli smartphone/smartwatch compatibili. L'articolo Samsung Pay è arrivato ufficialmente in Italia: ecco banche e smartphone compatibili proviene da TuttoAndroid.

Carrefour : Arrivano “Le offerte imperdibili di Pasqua” - anche su smartphone Android : Carrefour ha lanciato "Le offerte imperdibili di Pasqua", valido dal 28 marzo al 2 aprile, che consente di ottenere un rimborso in buoni spesa del 20% sull'acquisto di un prodotto tecnologico. Siete curiosi di sapere quali sono gli smartphone in promozione? L'articolo Carrefour: arrivano “Le offerte imperdibili di Pasqua”, anche su smartphone Android proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy S9 e S9 Plus/ 43 milioni di smartphone spediti nel 2018? Arriva Google Lens : Secondo recenti stime, sarebbero 43 i milioni di dispositivi Samsung Galaxy S9 e S9 Plus pronti ad essere spediti e quindi venduti nel mondo nel 2018.(Pubblicato il Wed, 14 Mar 2018 11:04:00 GMT)

MIUI 9 Global Stabile Arriva su altri 22 smartphone : Xiaomi continua a rilasciare la versione Global Stabile di MIUI 9, che da oggi è disponibile per altri ventidue dispositivi, tra cui Xiaomi Mi MIX 2, Mi Max 2 e per altri modelli. L'articolo MIUI 9 Global Stabile arriva su altri 22 smartphone proviene da TuttoAndroid.