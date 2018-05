Arriva la pelle vegana Basta pellami animali | in California la scoperta

Papa saluta i pellegrini Arriva ti con tre lama : Papa Francesco, prima di dare inizio all'udienza generale in piazza San Pietro, ha saluta to i tre altoatesini che hanno percorso 670 chilometri in 49 giorni in compagnia dei loro lama - Buffon, ...

Un po' di FIFA qua? Arriva Pellegri - ma i top millennials sono di Juve e Milan : Qui non ci sono Ronaldo, qui non ci sono Messi: il calcio non è solo dei campioni, quello virtuale non è solo dei pro. Un angolo dedicato a chi si avvicina al mondo degli eSports, per chi li vive con passione ma senza prendersi troppo sul serio. 'Un po' di FIFA qua?' è la rubrica dedicata a voi e a noi, ai gamer di tutti i giorni: uno spazio per tutte le ...