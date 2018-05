Arriva il singolo di Anna Tatangelo

Video e testo de Il tuo arredamento di Mina - il nuovo singolo rock e oscuro tratto da Maeba Arriva in radio : Il tuo arredamento di Mina debutta ufficialmente in radio da venerdì 27 aprile come nuovo singolo estratto dall'album in studio Maeba, il più recente lavoro discografico della regina della musica italiana. Nonostante il Video ufficiale del brano sia giù stato reso disponibile su Youtube all'inizio di aprile, solo ora il nuovo singolo entra in rotazione radiofonica. Un brano dalle sonorità complesse e distanti da quelle cui il pubblico di ...

Luca Carboni : Arriva il nuovo singolo - tour dopo l'estate. A Parma arriverà il 4 novembre : Doppio annuncio per Luca Carboni: nuovo singolo e tour in partenza a ottobre nei principali club italiani, con la data di Parma che sarà al Campus Industry Music domenica 4 novembre. Biglietti in ...

Anna Tatangelo - dopo Gigi D'Alessio notte con Stash?/ Arriva il nuovo singolo “La fortuna sia con me” : Anna Tatangelo, dopo la rottura da Gigi D'Alessio, avvistata a Milano con Stash: sui socia, lui dichiara amore al suo cane mentre lei svela chi è il custode del suo cuore.(Pubblicato il Fri, 20 Apr 2018 10:52:00 GMT)

Annunciato il nuovo singolo di Lorenzo Fragola - Arriva Battaglia Navale : tutti i dettagli : Il nuovo singolo di Lorenzo Fragola è Battaglia Navale. Dopo settimane di attesa, ecco arrivare l'annuncio tanto atteso da parte del cantautore siciliano che torna così in radio dopo l'anteprima digital Bengala. Il brano arriva con qualche giorno di ritardo rispetto alla tabella di marcia, con un annuncio poi bucato per il 9 marzo ma arrivato prima del previsto, con la data per la rotazione radiofonica fissata nel 30 marzo prossimo. ...