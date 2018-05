Arriva Ideal Conceal | lo smartphone pistola

Blastingnews

(Di mercoledì 2 maggio 2018) La Nra National Rifle Association, lobby statunitense delle #armi, sta in questi giorni pubblicizzando un nuovo modello di, chiamata. Le caratteristiche dell'arma si deducono infatti gia' dal suo nome che tradotto in italiano suona più o meno come occultamentoe. La nuovainfatti è un modello pieghevole e tascabile del tutto simile ad uno #che può essere tranquillamente infilata nelle tasche di un pantalone di jeans come si fa normalmente con i telefonini.lanciata all'insegna del motto 'Autodifesa prima di tutto' L'autodifesa è il primo diritto, questo lo slogan scelto dall'azienda produttrice dell'arma che vuole così rimarcare quelle che sono le finalita' della sua nuova arma, che mira ad un impiego nell'autodifesa personale dei suoi possessori. Chiaramente il lancio della nuovaha accesso il dibattito ...