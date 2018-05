Armenia | no del Parlamento al leader delle proteste | gente in strada | ripartono gli

Armenia : il futuro dopo le dimissioni del premier Video : Una bella lavata di capo spetta agli osservatori pessimisti del Medio Oriente: il primo ministro Sergh Sargsyan [Video] si è spontaneamente dimesso in to alle proteste che lo hanno coinvolto in tutto il paese. Il motivo? Aver ottenuto un secondo mandato, grazie all’approvazione di un referendum, proposto da lui stesso. Scelta politica, questa, che gli ha conferito un’aura di autoritarismo tale da vederlo criticato da tutti gli abitanti ...

Armenia - dopo le dimissioni del premier nuove proteste : “Ora vada al governo il leader dell’opposizione” : “Vogliamo la resa piena e incondizionata” del partito Repubblicano al governo. Non usa mezzi termini il leader delle proteste Nikol Pashinyan durante il discorso alla folla riunita in piazza della Repubblica a Yerevan, la capitale dell’Armenia. dopo dieci giorni di manifestazioni pacifiche e dopo le dimissioni del premier Serzh Sargsyan, accusato di aver trasformato il Paese in uno stato autoritario, gli oppositori chiedono le ...

Sargsyan si è dimesso da premier dell'Armenia - : "Nikol Pashinyan , leader opposizione - ndr, aveva ragione. Ho sbagliato. Dalla situazione attuale ci sono diverse uscite, ma io non ne sfrutto nessuna. Non è cosa mia. Lascio l'incarico da primo ...

Frana il dialogo tra primo ministro e opposizione in Armenia - arrestato il leader della protesta anti governativa : La polizia armena ha arrestato Nikol Pashinyan,capo dell'opposizione del partito del Contratto Civile. L'arresto è arrivato dopo che era naufragato il tentativo di dialogo tra lo stesso Pashinyan e il primo ministro armeno ed ex presidente della ex repubblica sovietica, Serzh Sarkisian. Quest'ultimo è da dieci giorni contestato da migliaia di persone, scese in piazza per reagire quelli che a loro dire sono i risultati del decennio ...