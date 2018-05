Archeologia | Selinunte | a giugno la presentazione di reperti rinvenuti 40 anni fa e mai

meteoweb.eu

: La pace e la meditazione nel cuore delle #CavediCusa #parcoarcheologico #Selinunte #sicily #sicilia #nature… - tryskeles : La pace e la meditazione nel cuore delle #CavediCusa #parcoarcheologico #Selinunte #sicily #sicilia #nature… - Arcadia_radici : ?#Sondaggione del venerdì Il primo maggio può essere occasione di visitare un #SitoArcheologico, ma quale sceglier… - sogno93 : RT @MuseoSalinas: Le metope dei Templi di #Selinunte, il più importante complesso scultoreo dell’arte greca d'Occidente ?? @maroslu #museo… -

(Di mercoledì 2 maggio 2018) “La New Work University e l’Università di Milano scaveranno ancora una volta il Tempio R, al Parco Archeologico di. Scavi che hanno dato davvero grandi risultati dal punto di vista scientifico ed archeologico. Quindi il prosieguo delle indagini non potrà che essere foriero di altre novità importanti”. Lo ha annunciato Enrico Caruso, direttore del Parco Archeologico di. Ma le sorprese non sono finite. Aper la prima volta laalla stampa di40fa e mai mostrati al pubblico “Negli’70 furono effettuati scavi che portarono alla luce straordinarimai mostrati alla stampa, al mondo, all’opinione pubblica. A distanza di 40questi, a fine, saranno mostrati alla stampa per la prima volta ed in esposizione pubblica. Con il recupero di questidi scavo attraverso una mostra – ha continuato Caruso ...