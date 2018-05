April e Arizona in Grey’s Anatomy 14 salve come Cristina? Ellen Pompeo sul finale con

Gli indomabili dell'Arizona/ Su Iris il film di Burt Kennedy (oggi - 24 Aprile 2018) : Gli indomabili dell'Arizona, il film in onda su Iris oggi, martedì 24 aprile 2018. Nel cast: Glenn Ford, Henry Fonda, Sue Ane Langdon e Hope Holiday. La trama del film nel dettaglio.(Pubblicato il Tue, 24 Apr 2018 16:52:00 GMT)

Il finale di Grey’s Anatomy 14 si gira in chiesa - matrimonio di Alex e Jo oppure funerale di April o Arizona? (Foto) : Tutto pronto per girare il finale di stagione col matrimonio di Alex e Jo in Grey's Anatomy 14 e l'addio ad Arizona ed April. La stagione attualmente in corso del medical drama si concluderà con la messa in onda dell'ultimo episodio su ABC il prossimo 18 maggio (a giugno in Italia su FoxLife) e ancora una volta, stando a quanto si è visto in questa seconda parte di stagione, saranno delle nozze il fulcro del season finale, oltre all'uscita di ...

Svelata la trama di Grey’s Anatomy 14×19 - April e Arizona ritrovano Matthew e la sua bambina in ospedale : Si intitola Beautiful Dreamer l'episodio di Grey's Anatomy 14x19 che andrà in onda negli Stati Uniti su ABC il prossimo 12 Aprile e che vedrà tra le guest star Justin Bruening, interprete del paramedico Matthew Taylor. L'ex fidanzato di April, lasciato dalla traumatologa all'altare per rincorrere Jackson, farà nuovamente capolino al Grey Sloan Memorial Hospital con la sua bambina, nata qualche settimana prima e già orfana della madre morta ...

Grey’s Anatomy - Ellen Pompeo : ‘Non sono la causa dell’addio di Arizona e April’ : Lo stipendio da 20 milioni di dollari all’anno che si è aggiudicata Ellen Pompeo per interpretare Meredith Grey per altri due anni non è la causa dell’uscita dal cast di Jessica Capshaw (Arizona) e Sarah Drew (April). L’attrice che da 14 stagioni da il volto a Meredith ospite di Ellen DeGeneres ha smentito categoricamente le voci che giravano “Non è assolutamente vero”. Secondo la Pompeo l’addio alla serie ...

Arizona Robbins ed April Kepner non faranno più parte di Grey's Anatomy : Novità per Grey's Anatomy, il medical drama più famoso e longevo di tutti i tempi. Due personaggi molto amati dal pubblico, ovvero Arizona Robbins ed April Kepner, interpretate da Jessica Capshaw e Sarah Drew, abbandoneranno la serie tv al termine della quattordicesima stagione. Arizona, ex moglie di Calliope "Callie" Torres (Sara Ramirez) ed April, ex moglie di Jackson Avery (Jesse Williams) sono personaggi entrati nel cuore di milioni di fan ...

