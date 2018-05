people24.myblog

: Antonella Clerici lascia La Prova del Cuoco. 'Non è che muoio. Ho molti prime time da fare'. E va a vivere in camp… - davidemaggio : Antonella Clerici lascia La Prova del Cuoco. 'Non è che muoio. Ho molti prime time da fare'. E va a vivere in camp… - VanityFairIt : .@antoclerici: «Quello che leggete è vero: dopo 18 anni, dall'1 giugno lascerò #LaProvadelCuoco» - Stefjazz2 : RT @BrianoGianluca: CHISSA' COME MAI SARA' TUTTO MERITO DELLE CONOSCENZE DI SALVINI , QUANDO LA MERITOCRAZIA NON E' PRESA IN CONSIDERAZIONE… -

(Di mercoledì 2 maggio 2018)dopo 18 annila conduzione del programma” Ladel”. La conduttrice ha confermato nella puntata in onda mercoledì 2 maggio 2018, che a settembre non sarà più al timone dello show. Laha voluto ringraziare tutto il suo affezionato pubblico che l’ha seguita per ben 18 anni; la prima puntata de ladelrisale infatti al 2 ottobre del 2000. “Grazie per tutto l’affetto. Mi sento davvero una di famiglia. Mi mancherete, 18 anni sono tanti. Ma c’è un tempo per ogni cosa. Rimettersi in gioco, non aver paura di cambiare e farlo quando la tavola è ancora apparecchiata”. Il messaggio della conduttrice ha certamente commosso i suoi fan: “Oggi un mese esatto alla fine delladel, una grande trasmissione che continua con o senza di me. Quello che leggete è vero: il primo di giugno lascerò dopo 18 anni. E’ una mia scelta e non è colpa di ...