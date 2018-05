Anticipazioni Il Segreto 2 maggio | Julieta nei guai | ecco cosa le farà Prudencio

IL SEGRETO - Anticipazioni e trame puntate dal 7 al 12 maggio 2018 : anticipazioni settimanali puntate Il SEGRETO da lunedì 7 a sabato 12 maggio 2018: Dolores è intenzionata a partire per la Russia, ma Gracia cerca di farla desistere. Anche Hernando e Camila sono decisi a lasciare Puente Viejo, ma Beatriz non vuole. Emilia caccia via dalla locanda Aquilino e, assieme ad Alfonso, difende l’onore di Beatriz. Appena lo viene a sapere, Camila ringrazia Emilia. Julieta finalmente trova un nuovo lavoro, mentre ...

Il Segreto Anticipazioni 2 maggio 2018 : Prudencio vuole diffamare Julieta : L'Ortega mette in atto una trappola per danneggiare la reputazione della giovane tra i paesani in rivolta.

Il Segreto - Anticipazioni spagnole : Nazaria 'tradisce' Mauricio - ecco con chi Video : Dalla Spagna arrivano delle clamorose anticipazioni che riguardano due personaggi de Il Segreto [Video]. Stiamo parlando di Prudencio e Nazaria, rispettivamente il pupillo di Francisca e la moglie di Mauricio. Stando agli spoiler, i due si scambieranno un bacio appassionato. Per quale motivo arriveranno a tanto? A quanto pare dietro a tutto questo ci sara' sempre lo zampino della Montenegro che costringera' la Gorostiza ad avvicinarsi ...

Il segreto Anticipazioni : MARCELA dice addio a MATIAS e si allontana da Puente Viejo : Le trame de Il segreto riguardanti MATIAS (Ivan Montes) e MARCELA (Paula Ballesteros) diventano sempre più turbolente e presto Beatriz (Giulia Charm) sarà nuovamente motivo di lite fra il giovane Castañeda e la Del Molino. Come già vi avevamo preannunciato, la liaison segreta tra Beatriz Dos Casas e Aquilino Benegas (Raul Tortosa) farà parlare molto il piccolo paesino di Puente Viejo. La figlia di Hernando infatti, dopo i ripetuti tentativi di ...

IL SEGRETO - Anticipazioni puntata di mercoledì 2 maggio 2018 : anticipazioni puntata Il SEGRETO di mercoledì 2 maggio 2018: I cugini Onesimo e Hipolito si cimentano nella produzione di vino… Prudencio, ottenuto il consenso di Donna Francisca, fa andare in scena la trappola per screditare Julieta agli occhi dei paesani rivoltosi… Mauricio Godoy sorprende i poveri del paese intenti a rubare la frutta dai terreni della Montenegro. Proprio come previsto da Prudencio e dalla stessa Francisca, ora ...

Il Segreto Anticipazioni - puntate spagnole : Julieta sospetta di un operaio : Julieta è intenzionata ad aiutare una sua amica del paese in cui abitava prima di arrivare a Puente Viejo. Ancora una volta spoiler spagnoli sulla soap Il Segreto mostrano la Uriarte scontrarsi con donna Francisca. Il motivo? La nipote di Consuelo (Julieta) ha tutta l’intenzione di dare entro breve tempo una casa a Rosa, casa dove l’amica abiterà insieme alle sue tre ragazze. Non è però tutto, la sfortunata madre di Ana, inizierà a ...

Anticipazioni Il Segreto 30 aprile : Beatriz fuori di testa - ecco con chi litiga Video : Nuovo appuntamento dedicato alle Anticipazioni su Il Segreto [Video], la telenovela iberica che martedì prossimo si concedera' un'altra pausa. Mediaset, in occasione della Festa del 1 Maggio ha deciso di sospendere la programmazione di tutte le soap di Canale 5 e rimandare la messa in onda il giorno successivo. Cosa accadra' nella puntata di domani lunedì 30 aprile 2018? Gli spoiler ci rivelano che Beatriz avra' un'accesa lite, con chi? Nei ...

Il Segreto - Anticipazioni spagnole : il nuovo amore di Severo : anticipazioni Il Segreto, puntate spagnole: il ritrovamento di Carmelito Il Segreto continua ad appassionare i telespettatori italiani. Amori, passioni, intrighi, inganni e vendette sono all’ordine del giorno a Puente Viejo. Le anticipazioni spagnole de Il Segreto svelano che Severo troverà un nuovo amore. Candela morirà per salvare il figlio Carmelito rapito da Venancia, la sua ex suocera. Severo prometterà a Candela ormai agonizzante ...

Il Segreto - Anticipazioni : Donna Francisca vuole separare Saul e Julieta : Il Segreto La nuova linea narrativa de Il Segreto entra nel vivo. Nelle puntate in onda la prossima settimana su Canale 5 Donna Francisca, saputo da un gelosissimo Prudencio della relazione tra Saul e Julieta, deciderà di fare il possibile per separarli. La Donna metterà lui a capo del progetto che fu di Tristan, prendendo di mira l’umile Donna che ama proprio come fece con Pepa. I dettagli nelle anticipazioni che seguono. Il Segreto: ...

Il Segreto - Anticipazioni al 5 maggio : Beatriz Dos Casas in grave pericolo Video : Gli spoiler degli episodi de Il Segreto [Video] che verranno trasmessi la prossima settimana ci svelano che all'interno della famiglia Dos Casas ci saranno dei momenti di tensione. Nello specifico, Beatriz avra' un'accesa discussione col padre e Camila che la portera' ad allontanarsi da loro. L'ex fidanzata di Matias rimasta da sola chiedera' appoggio al perfido Aquilino. Ovviamente Hernando e la Valdesalce faranno di tutto per ricucire i ...

