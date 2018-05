Anna Tatangelo torna con il singolo ' Chiedere scusa' | tour estivo e nuovo album a

Arriva il singolo di Anna Tatangelo : In radio da venerdì 4 maggio 'Chiedere scusa' , Ggd Srl/Sony Music, , il nuovo singolo di Anna Tatangelo, disponibile negli store digitali e sulle piattaforme streaming dallo stesso giorno. Il brano, scritto da Matteo Buzzanca e prodotto da Placido Salamone e Mattia Panzarini, segna il ritorno sulla scena musicale di Anna, a 3 anni dall'ultimo lavoro ...

Anna Tatangelo : dopo Masterchef ritorno alla musica con “Chiedere scusa” : “Chiedere scusa” (GGD Srl/Sony Music) è il nuovo singolo di Anna Tatangelo, in radio e disponibile in tutti gli store digitali e sulle piattaforme streaming da venerdì 4 maggio. Il brano, scritto da Matteo Buzzanca e prodotto da Placido Salamone e Mattia Panzarini, segna il ritorno sulla scena musicale di Anna, a 3 anni dall’ultimo lavoro discografico (Libera, nel 2015) e anticipa il nuovo disco di inediti in uscita a settembre 2018. “Chiedere ...

Ballando - la "pazza" idea di Milly Carlucci : «Anna Tatangelo e Gigi D'Alessio ballerini. Poi arriva il secco no...» : ROMA ? La presenza di Al Bano e Romina a ?Ballando con le stelle?, programma seguito da Leggo.it, ha sicuramente aiutato gli ascolti della trasmissione, oltre ai numerosi echi sugli...

Anna Tatangelo e l'addio a Gigi D'Alessio : «Ho sperato che venisse a riprendermi a casa come un principe azzurro» : ROMA ? ?All'inizio ho sofferto e, ammetto, ho sperato che Gigi venisse a riprendermi sotto casa come un principe azzurro?. Leggo.it torna a parlare di Anna Tatangelo e della sua...

Anna Tatangelo : "Addio a Gigi - ricomincio da me" : Anna Tatangelo si racconta. Dopo la chiusura del suo rapporto con Gigi D'Alessio di fatto guarda al suo futuro sia sul lato professionale che su quello sentimentale. In un'intervista a ilGiorno, la ...

Anna Tatangelo e Stash insieme? La verità del leader dei The Kolors : “Io e Anna Tatangelo non stiamo insieme e non siamo mai usciti insieme”: con queste parole Stash (QUI chi è) smentisce attraverso una Instagram Story ripresa anche dalla cantante di Sora il gossip secondo cui i due sarebbero stati avvistati insieme in un locale di Milano dove si può godere di musica dal vivo. Inutile dirlo, in men che non si dica la presunta notizia è rimbalzata di sito in sito e già si parlava di nuova coppia nel ...

Anna Tatangelo non balla con Gigi (e nemmeno con Stash). Ecco chi andrà dalla Carlucci : Anna Tatangelo Questa volta Milly Carlucci ha dovuto incassare un rifiuto. Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio, come riporta Oggi, avrebbero detto “no” all’invito della conduttrice, desiderosa pare di riunirli a colpi di danza nello studio di ballando con le Stelle. La loro rottura, del resto, è ancora recente e probabilmente i due non sono pronti ad “un passo” del genere. Inoltre la presenza in tv congiunta ...

