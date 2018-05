Anger Games | ecco la stanza dove sfogare lo stress spaccando tutto

gqitalia

(Di mercoledì 2 maggio 2018) Caschetto, tuta protettiva e spranga di ferro. Ma soprat, licenza di spaccareciò che si trova a tiro. È questa la ricetta della prima rage room del Nord Italia, inaugurata qualche giorno fa in quel di Legnano, a una manciata di chilometri da Milano: battezzata, strizzando ovviamente l’occhio alla celebre saga fantascientifica, questa struttura permette ai propri clienti dila rabbia repressa su oggetti di qualunque tipo, da computer portatili provocatori a indisponenti cassettiere di legno. Ogni sessione dura 15 minuti e costa fra i 30 e gli 85 euro. È infatti possibile accedere alla “della rabbia” da soli o in coppia, e acquistare un pacchetto esperienza in base alle proprie esigenze: si va dall’offerta basic, con 20 piccoli oggetti da distruggere, un mobile di medie dimensioni e un elettrodomestico, fino a quella deluxe, ...