Analisi Tecnica | indice Nikkei 225 del 2 05 2018

Analisi Tecnica : indice Athex Composite del 30/04/2018 - ore 12.15 : Aggiornamento ore 12.15 Si muove al rialzo il principale indice di Atene , che si attesta a 855,71, con un aumento dello 0,76%. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in ...

Analisi Tecnica : Hang Seng Index del 30/04/2018 : Chiusura del 30 aprile Ottima performance per l' Hang Seng Index , che ha chiuso in rialzo dell'1,74%. Allo stato attuale lo scenario di breve dell' indice della Borsa di Hong Kong rileva una decisa ...

Dark Souls Remastered : quanto è migliorato rispetto al gioco originale? - Analisi tecnica : Di tutte le remaster che hanno popolato il mercato negli ultimi tempi, quella di Dark Souls potrebbe essere la più attesa in assoluto. Si tratta di un'ottima occasione per rivisitare uno dei giochi più amati della scorsa generazione, usando le moderne tecnologie per migliorare incredibilmente l'impatto visivo e limare gli ormai noti problemi di prestazioni del titolo. Abbiamo già avuto un assaggio del porting per Nintendo Switch (almeno ...