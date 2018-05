Amici di Maria De Filippi perde la sfida con Milly Carlucci e Ballando con le stelle | ora

Alessandra Amoroso - lascia Amici 2018/ Il ringraziamento a Maria De Filippi e il possibile sostituto : Amici 2018, ed. 17: duro sfogo di Matteo Cazzato contro Rudy Zerbi dopo il quarto serale, Heather Parisi al centro del gossip per un presunto flirt passato con Maradona.(Pubblicato il Tue, 01 May 2018 22:22:00 GMT)

Amici di Maria De Filippi - il doloroso addio : 'Impacciata come sempre...' - l'annuncio e le lacrime : Un doloroso addio a Maria De Filippi e ad Amici . Dopo quattro puntate lascia Alessandra Amoroso , ex vincitrice del talent nel 2009 e chiamata come 'commissario esterno', e lo fa con un emozionante ...

“Finisce qui”. Amici - Maria De Filippi nei guai. Il talent perde uno dei suoi pezzi da novanta. Un altro colpo durissimo dopo il crollo degli ascolti e la nuova sconfitta contro Ballando con le stelle : Non c’è pace per Amici. dopo le polemiche che hanno visto protagonisti Heather Parisi e Biondo con un durissimo botta e risposta che ha coinvolto anche Simona Ventura, ecco una nuova tegola per il talent che vede partire uno dei suoi diamanti. A darne la notizia è la diretta interessata con un post che ha lasciato spiazzati i fan ora orfani anche di quella che, a detta di tutti, era uno dei motori trainanti della trasmissione. “Finisce ...

“Ahi - ahi…”. Amici : Maria De Filippi stupisce. Nell’ultima puntata del Talent - Queen Mary ha lasciato tutti con un palmo di naso. Impossibile non notare quel particolare. E i maligni hanno già parlato : Maria De Filippi le imbrocca sempre tutte. I suoi programmi fanno sempre il pieno di ascolti e con il serale di Amici sta ottenendo un grandissimo successo. L’ultima puntata del Talent ha visto in gara cantanti e ballerini, ma anche ospiti molto amati dal pubblico, come Emma Marrone. La cantante salentina è stata anche protagonista di un siparietto comico con Geppy Cucciari. In studio c’erano Stefano de Martino, reduce dalle ...

Amici 2018 : Alessandra Amoroso dice addio a Maria De Filippi : Maria De Filippi: Alessandra Amoroso lascia Amici 17 Amici 2018 aveva iniziata questa fase serale con un cast di giudici di tutto rispetto, ora però Maria De Filippi dovrà dire addio a uno dei membri della giuria più amati dal pubblico da casa. Stiamo parlando di Alessandra Amoroso che, dopo aver vinto il talent nella sezione canto qualche anno fa, si è ritrovata dall’altra parte del programma. La cantante salentina ha partecipato ...

Amici di Maria De Filippi - Simona Ventura contro Heather Parisi in diretta : 'Posa il fiasco. Fai la mammina ma...' : Tra Simona Ventura e Heather Parisi un regolamento di conti in diretta ad Amici di Maria De Filippi . Dopo una settimana di insulti social, le due showgirl si sono scontrate nuovamente. Pesantissima ...

Amici - Maria De Filippi come Alessia Marcuzzi all'Isola dei famosi : come si è presentata in diretta : Curioso retroscena ad Amici . La padrona di casa Maria De Filippi sabato sera si è presentata in diretta con un abitino a fiori che le donava molto, ma qualcuno ha notato qualcosa di strano. Effetto ...

Amici SERALE 2018 : EMMA MARRONE - BIONDO E l'AUTOTUNE/ Dai social aspre critiche al talent di Maria De Filippi : La quarta puntata di AMICI SERALE 2018 viene vinta da Irama ma BIONDO e il suo auto-tune resta l'argomento principale; commozione per il monologo di EMMA MARRONE.(Pubblicato il Sun, 29 Apr 2018 17:12:00 GMT)

Milly Carlucci trionfa e batte Amici di Maria De Filippi : ascolti Tv : Amici di Maria De Filippi battuto da Milly Carlucci. ascolti sabato 28 aprile Quarta sfida del sabato sera tra Ballando con le Stelle in onda su Rai 1 ed Amici in onda su Canale 5. La prima sfida ha visto vincere Milly Carlucci, la seconda sfida si è conclusa con un sostanziale pareggio a vantaggio di Maria De Filippi, la terza sfida ha visto trionfare invece Maria De Filippi. Il trend era a favore della conduttrice di Canale 5 che dopo ...

Alessandra Amoroso lascia Amici : il discorso e il grazie a Maria De Filippi. Chi la sostituirà? : Alessandra Amoroso lascia Amici di Maria De Filippi dopo quattro puntate del serale. Era già noto che la cantante salentina avrebbe lasciato la fase serale del talent show a metà del percorso ma le motivazioni, ad oggi, non sono state comunicate. Probabilmente Alessandra Amoroso dovrà lavorare a nuova musica e a nuovi progetti, impegni che non le consentirebbero di conciliare gli appuntamenti in diretta con il serale di Amici di Maria De ...

Maria De Filippi come Barbara d’Urso : ad Amici con lo stesso vestito di Sanremo : Il vestito a fiori di Maria De Filippi ad Amici 17: è lo stesso indossato a Sanremo 2017 La tendenza vintage lanciata da Barbara d’Urso sta spopolando nel mondo dello spettacolo. Dopo Alessia Marcuzzi (che ha sfoggiato all’Isola dei Famosi capi del suo armadio), anche Maria De Filippi ha deciso di riciclare abiti già indossati. La […] L'articolo Maria De Filippi come Barbara d’Urso: ad Amici con lo stesso vestito di ...

Amici 17 - video : Maria De Filippi scomoda Fedez e Chiara Ferragni per la questione auto tune di Biondo : Ad Amici 17 è arrivato il momento di affrontare la questione auto tune di Biondo ancora prima di iniziare la gara vera e propria e perdendo così la prima mezz’ora ma scomodando addirittura Fedez e Chiara Ferragni. Il rapper era stato annunciato tra gli ospiti della serata e in molti hanno pensato che proprio lui potesse prendere il posto di Ermal Meta assente questa sera per via del suo impegno all’Eurovision Song Contest ma in ...

Amici 17 - De Martino nota-stonata del Serale : è la “cavia” di Maria De Filippi : Stefano De Martino canta e stona nel quarto Serale di Amici 2018 Stefano De Martino è la nota-stonata della quarta puntata di Amici 2018 Serale. Nel corso del nuovo appuntamento, in onda sabato 28 aprile, in prima serata su Canale5, il ballerino si esibisce a sorpresa. Non nel ballo, ma nel canto, nello specifico con […] L'articolo Amici 17, De Martino nota-stonata del Serale: è la “cavia” di Maria De Filippi proviene da Gossip ...

Alessandra Amoroso ad Amici di Maria De Filippi da giudice a ospite - video in Immobile e Comunque andare coi Blu : Il quarto serale del 28 aprile ha visto Alessandra Amoroso ad Amici di Maria De Filippi 2018 nel doppio ruolo di giudice e ospite, chiamata a duettare con i concorrenti in apertura di puntata. Sono passati quasi dieci anni da quando, nel 2009, la Amoroso ha vinto l'ottava edizione del talent show: quest'anno è tornata in giuria, affiancando Heater Parisi, Simona Ventura, Ermal Meta e gli attori Giulia Michielini e Marco Bocci. Nel quarto ...